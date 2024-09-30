Как сохранить свою машину, если нет возможности держать её в гараже?

Многие автовладельцы, не имеющие собственного гаража, вынуждены оставлять свои транспортные средства на уличных парковках, в том числе под подъездами многоквартирных домов. Но насколько безопасно и правомерно такое хранение автомобиля на улице?
Согласно правилам дорожного движения, парковка транспортных средств на газонах, детских и спортивных площадках, а также в других неотведённых для этого местах запрещена. Хранение автомобилей допускается только на специально оборудованных стоянках или парковках.
Тем не менее, оставлять машину под подъездом многие автовладельцы продолжают, особенно если других вариантов парковки поблизости нет. Однако такие действия могут быть расценены как нарушение и повлечь за собой штрафные санкции.
Помимо возможных штрафов, хранение автомобиля на открытой уличной парковке сопряжено с рядом других рисков:
Для сохранности личного транспорта лучше рассмотреть другие варианты парковки или хранения:
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