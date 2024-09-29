Московские улицы и дороги промыли специальным шампунем

0:44 Your browser does not support the audio element. Авто

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков рассказал auto.mail, что дороги и тротуары столицы подготовили к зимнему периоду — их промыли специальным шампунем.

Фото: freepik.com by 4045, PDM

Это средство помогает удалить масляные и мазутные пятна. Традиционно дороги и улицы моют весной и осенью. Обычно в месте, где разлился мазут, образуется пленка, которая начинает "притягивать" грязь и мусор. Поэтому клининг в таких случаях необходим.

"Применяемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей", — отметил Бирюков.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство.



Доро́га — путь сообщения для передвижения людей, прогона скота и транспорта, основная часть транспортной (дорожной) инфраструктуры государства.



