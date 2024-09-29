Московские улицы и дороги промыли специальным шампунем

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков рассказал auto.mail, что дороги и тротуары столицы подготовили к зимнему периоду — их промыли специальным шампунем.
Это средство помогает удалить масляные и мазутные пятна. Традиционно дороги и улицы моют весной и осенью. Обычно в месте, где разлился мазут, образуется пленка, которая начинает "притягивать" грязь и мусор. Поэтому клининг в таких случаях необходим.
"Применяемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей", — отметил Бирюков.
Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство.
Доро́га — путь сообщения для передвижения людей, прогона скота и транспорта, основная часть транспортной (дорожной) инфраструктуры государства.
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