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Московские улицы и дороги промыли специальным шампунем

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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков рассказал auto.mail, что дороги и тротуары столицы подготовили к зимнему периоду — их промыли специальным шампунем.

Московские улицы и дороги промыли специальным шампунем
Фото: freepik.com by 4045, PDM

Это средство помогает удалить масляные и мазутные пятна. Традиционно дороги и улицы моют весной и осенью. Обычно в месте, где разлился мазут, образуется пленка, которая начинает "притягивать" грязь и мусор. Поэтому клининг в таких случаях необходим.

"Применяемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей", — отметил Бирюков.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство.

Доро́га — путь сообщения для передвижения людей, прогона скота и транспорта, основная часть транспортной (дорожной) инфраструктуры государства.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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