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Дополнительный баллон: рекомендации по безопасной транспортировке резервного горючего в автомобиле

2:02
Авто

Каждый автомобилист рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда заканчивается топливо в баке. Чтобы избежать неприятной ситуации, когда машина глохнет посреди дороги, многие водители предпочитают иметь в своем автомобиле запас бензина или дизеля. Но возникает вопрос - как правильно перевозить дополнительное топливо, чтобы это было безопасно и удобно? 

Дополнительный баллон: рекомендации по безопасной транспортировке резервного горючего в автомобиле
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Одной из наиболее распространенных и удобных емкостей для хранения запасного топлива являются канистры. Они бывают металлическими и пластиковыми. Металлические канистры более прочные и долговечные, но тяжелые. Пластиковые же более легкие, но менее устойчивы к механическим повреждениям.

При выборе канистры важно обращать внимание на ее размер и вместимость. Оптимальным вариантом обычно считается 5-литровая канистра. Она позволяет иметь достаточный запас топлива, но при этом не занимает много места в автомобиле. Также важно, чтобы канистра была герметичной и имела надежную крышку.

Кроме того, существуют специальные емкости для перевозки топлива, например, пластиковые или металлические топливные баки. Они обычно объемнее канистр, но менее компактные. Такие баки лучше использовать для длительных поездок, когда требуется большой запас горючего.

Где лучше всего размещать запасное топливо в автомобиле? Идеальным вариантом считается размещение канистры или бака в багажнике. Там они будут защищены от механических повреждений, солнечных лучей и не будут мешать водителю и пассажирам. Если места в багажнике нет, можно закрепить ёмкость с горючим на заднем сиденье.

Помните, что перевозка запасного топлива в салоне автомобиля может быть опасна - в случае аварии оно может воспламениться. Поэтому категорически запрещается размещать канистры рядом с водителем или пассажирами.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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