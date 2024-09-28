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"АвтоВАЗ" планирует выпускать кроссоверы

0:47
Авто

Вице-президент по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ" Дмитрий Костромин в эксклюзивном интервью RG.ru рассказал о том, что внешний вид будущего отечественного кроссовера утверждён.

"АвтоВАЗ" планирует выпускать кроссоверы
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov, CC BY-SA 4.0

"Если честно, то хотелось бы уже завтра запустить его в серию. Уверен, что сразу же бы "откусили" у "китайцев" долю рынка", — заявил Костромин.

Новый автомобиль будет создан на базе Lada Vesta (сейчас модель проходит под индексом HGH) и станет выпускаться на одной линии с "Аурой" и "Вестой".

Представитель АвтоВАЗа подчеркнул, что дизайн новинки уже согласован и будет удивлять автолюбителей своим внешним видом. Он отличается от классического стиля Lada и выглядит современно.

Уточнения

Кроссовер (CUV) — тип автомобиля, промежуточный между SUV и легковым автомобилем.

«АвтоВАЗ» — советская и российская автомобилестроительная компания.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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