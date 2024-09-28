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Рассказываем как определить, какой бензин нужен вашей машине

Как не навредить своей машине неверным выбором топлива: ключевые советы
2:17
Авто

Каждый автовладелец сталкивался с ситуацией, когда нужно заправить свой автомобиль. И, казалось бы, что может быть проще — просто заехать на АЗС и залить необходимое топливо. Однако на практике многие водители нередко допускают ошибку, заливая неподходящий бензин. Это может повлечь за собой серьёзные последствия для двигателя.

Как не навредить своей машине неверным выбором топлива: ключевые советы
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Чтобы избежать такой неприятности, необходимо знать, как правильно определять, какой тип бензина необходим именно для вашего автомобиля. Давайте разберемся в этом вопросе подробнее.

Прежде всего, важно изучить руководство по эксплуатации вашего транспортного средства. В нем вы найдете точную информацию о рекомендуемом типе топлива. Как правило, там указывается октановое число бензина, который необходимо использовать. Данный параметр крайне важен, ведь заливание бензина с более низким октановым числом может привести к детонации и повреждению двигателя.

Также следует обратить внимание на маркировку на горловине бензобака. Там обычно обозначается рекомендованный тип топлива в виде цифры, например, "95" или "98". Это как раз и есть октановое число, которое необходимо соблюдать.

Кроме того, поможет визуальное определение — большинство современных автомобилей имеют разные горловины для разных видов бензина. То есть, если вы увидите, что диаметр горловины бензобака меньше, чем у стандартной "стомиллиметровой" заправочной пистолет, значит, вашему автомобилю подходит топливо с более высоким октановым числом.

Если все же по каким-то причинам вы случайно залили неподходящий бензин, не пытайтесь продолжать движение. Лучше как можно скорее доехать до ближайшей АЗС и полностью слить топливо из бака. Доливать правильное топливо поверх неподходящего не рекомендуется, так как это может усугубить ситуацию.

Помните, что соблюдение рекомендаций производителя по заправочным материалам — залог надежной и долгой работы вашего автомобиля. Будьте внимательны при выборе бензина и избегайте ошибок, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.

 

 

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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