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"Москвич" выпускает кроссоверы с двухцветной окраской

Кроссоверы "Москвич 3" теперь можно заказать в двухцветном исполнении
0:57
Авто

Автозавод "Москвич" приступил к выпуску кроссоверов "Москвич 3" с двухцветной окраской. Об этом говорится в сообщении завода, которое было опубликовано в его официальном Telegram-канале.

Кроссоверы "Москвич 3" теперь можно заказать в двухцветном исполнении
Фото: Москвич is licensed under Free More info

Теперь для модели "Москвич 3" доступна контрастная окраска крыши и стоек кузова в чёрный цвет. Её можно сочетать с любым основным оттенком автомобиля: белым, серым, красным или голубым.

"Мы постоянно работаем над тем, чтобы предлагать нашим клиентам новые опции и модели. Благодаря переходу на производство по технологии полного цикла, включая сварку и окраску, мы теперь можем выпускать двухцветные автомобили", — сообщила пресс-служба автозавода.

Двухцветная окраска предлагается в качестве дополнительной опции за доплату в размере 18 тысяч рублей. Завод уже начал поставки таких автомобилей своим дилерам.

Уточнения

«Москви́ч 3»Moskvich 3») — легковой автомобиль, серийно выпускаемый с 23 ноября 2022 года на российском заводе «Москвич».

Кроссовер (CUV) — тип автомобиля, промежуточный между SUV и легковым автомобилем.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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