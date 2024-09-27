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Вредные привычки водителей: что на самом деле разрушает ваш автомобиль

Эксперт назвал 5 привычек водителя, из-за которых машина постоянно ломается
Авто

Поддерживать автомобиль в хорошем техническом состоянии кажется делом несложным: есть все условия для самостоятельного обслуживания, и многие процедуры можно провести без особых затрат. Однако, как отметил эксперт портала njcar.ru, водители нередко допускают ошибки, которые могут негативно сказаться на состоянии машины.

Эксперт назвал 5 привычек водителя, из-за которых машина постоянно ломается
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эксплуатация с пустым баком

Одна из распространенных ошибок — езда на автомобиле при почти пустом топливном баке. Опытные водители знают, что это нежелательно и для новых, и для старых машин. При нехватке топлива топливный насос может перегреваться, а осадок со дна бака — попадать в топливную систему, что может привести к серьезным поломкам.

Постоянное нажатие на сцепление

Владельцы авто с механической коробкой передач часто грешат привычкой постоянно держать ногу на педали сцепления. Такое поведение характерно не только для новичков, но и для опытных водителей. Постоянное нажатие на сцепление ускоряет его износ и приводит к дорогостоящему ремонту.

Парковка у бордюра

Еще одна вредная привычка — парковка вплотную к бордюру. Многие водители пытаются максимально близко приблизиться к нему, но частые наезды на бордюр могут повредить шины, вызвав появление микротрещин и преждевременный износ.

Игнорирование стояночного тормоза

Владельцы автомобилей с автоматической коробкой передач зачастую оставляют машину на парковке в режиме "P", а водители на механике — просто включают передачу и выключают двигатель. Тем не менее, стояночный тормоз необходим, особенно на уклонах, чтобы снять нагрузку с трансмиссии.

Отсутствие прогрева двигателя

Хотя современные автомобили оснащены системами быстрой готовности к поездке, игнорирование прогрева двигателя перед движением может негативно сказаться на моторе. Это приводит к ускоренному износу двигателя и в конечном итоге к серьезным затратам на ремонт.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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