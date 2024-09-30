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Как защититься от встречных фар: пять эффективных способа

ГАИ назвала пять способов избавиться от ослепления фарами встречных машин
2:23
Авто

С наступлением осени дни становятся короче, и водители все чаще сталкиваются с проблемой ослепляющего света от встречных машин. Инспектор ГАИ в интервью порталу njcar.ru поделился тремя проверенными методами, которые помогут снизить риск возникновения аварий в таких ситуациях.

ГАИ назвала пять способов избавиться от ослепления фарами встречных машин
Фото: Wikipedia by Sven Mildner is licensed under GNU Free Documentation License

Правильное положение водителя за рулем

Нередко на загородных трассах ослепляющие фары встречных машин буквально режут глаза, вызывая нервозность и усталость. Одним из способов уменьшить эффект ослепления является правильное положение за рулем: водитель должен находиться на достаточно высокой позиции относительно уровня дороги. Такое положение позволяет снизить воздействие слепящих фар и помогает лучше контролировать дорожную ситуацию.

Антибликовые поляризационные очки

Специальные антибликовые очки с поляризацией — одно из самых эффективных решений в борьбе с ослепляющим светом. Они снижают яркость и уменьшают неприятные блики от фар встречных автомобилей. Однако многие водители отказываются от их использования, считая их неудобными или неуместными в темноте. При этом такие очки действительно могут существенно улучшить комфорт вождения ночью и снизить усталость.

Антибликовый козырек

Тем, кто не хочет использовать очки, подойдет антибликовый козырек — это прозрачная пластина из пластика с специальным покрытием, которая крепится к обычному козырьку автомобиля. Такой козырек бывает слегка затемненным для дневной езды или с желтым оттенком для ночного времени. Он снижает яркость света встречных фар, не ограничивая обзор, и улучшает видимость на дороге, позволяя водителю избежать ослепления.

Неэффективные методы

Стоит отметить, что некоторые советы из интернета, такие как следование за грузовиком или прикрытие одного глаза при приближении встречного авто, не являются эффективными и лишь временно скрывают проблему, а не решают её.

В итоге, борьба с ослепляющим светом фар может быть безопасной и эффективной, если подойти к вопросу комплексно, используя правильное положение за рулем, специальные очки или антибликовые козырьки.

Уточнения

Фа́ра (по названию греческого острова «Фарос», знаменитого в древности своим маяком) — источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности.

Блик — элемент светоте́ни — световое пятно на ярко освещённой выпуклой или плоской глянцевой поверхности. Возникает вследствие зеркального или зеркально-диффузного отражения яркого источника света, чаще всего солнца, на предмете.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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