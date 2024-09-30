Топ-10 опций, которые увеличат стоимость вашего авто на вторичке

10 опций, с которыми автомобиль можно быстро и выгодно продать

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Большинство автолюбителей, покупая новый автомобиль, редко задумываются о том, как они будут его продавать через несколько лет. Портал njcar.ru составил список из 10 опций, которые помогут быстро и выгодно продать машину на вторичном рынке.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

При выборе нового автомобиля в России лучше отдать предпочтение модели от известного бренда с кондиционером, а еще лучше — с климат-контролем. Эти функции сделают поездку комфортной в любое время года, а также положительно скажутся на ликвидности авто.

Парктроники и камеры заднего вида давно стали незаменимыми помощниками в условиях ограниченного пространства на дорогах. Оптимально, если датчики парковки установлены как сзади, так и спереди, позволяя безопасно маневрировать в городских условиях.

Для российских дорог и климатических условий очень востребован полный привод. Опционально он доступен на большинстве кроссоверов и значительно повышает проходимость автомобиля в сложных условиях эксплуатации.

Суровые зимы в России диктуют необходимость обогрева сидений, руля и лобового стекла. Эти опции стали настолько популярны, что многие автовладельцы включают их в список обязательных при покупке нового авто.

USB-разъем в современном автомобиле выполняет сразу несколько функций: он позволяет воспроизводить музыку с флешки и подключать смартфон к бортовым системам автомобиля для создания плейлистов и совершения звонков без отвлечения от вождения.

Еще одной востребованной опцией стали светодиодные фары. Они отличаются ярким освещением, экономным потреблением энергии, долговечностью и высокой надежностью, что делает их идеальным выбором для большинства водителей.

Все эти функции повышают комфорт и практичность автомобиля, что облегчает его продажу на вторичном рынке по более высокой цене.