Как определить подделку автозапчастей и сохранить свой двигатель

10 автозапчастей и расходников, которые подделывают чаще всего

2:06 Your browser does not support the audio element. Авто

После резкого роста цен на запчасти автовладельцы стали искать более доступные варианты, что дало мошенникам возможность заработать на продаже поддельных деталей. Как рассказал порталу njcar. ru владелец сети автомагазинов, сегодня наиболее часто подделывают расходные материалы и востребованные запчасти.

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Контрафактные товары раньше поступали в основном из Китая, но сейчас их все чаще изготавливают прямо в России, зачастую в гаражных условиях.

Одним из наиболее популярных видов подделок стали моторные масла. В интернете все чаще можно встретить объявления о покупке пустых брендовых канистр. Такие емкости заполняют неизвестной жидкостью, маскируя под известные марки. Использование этого фальсифицированного масла в современных двигателях может привести к серьезным проблемам, поэтому владельцам автомобилей рекомендуется приобретать расходники в проверенных крупных магазинах.

Воздушные фильтры также нередко подделывают. Оригинальные детали зачастую стоят дорого, поэтому желание сэкономить на фильтре понятно. Но такие подделки изготавливают из некачественных материалов, и они плохо прилегают к корпусу, что позволяет грязному воздуху проходить в двигатель, ускоряя его износ.

Поддельные фильтры могут нанести серьезный ущерб двигателю автомобиля, который потребует дорогостоящего ремонта.

Еще одна частая подделка — масляные фильтры. Поддельный фильтр может вызвать утечку масла, что приведет к серьезным повреждениям двигателя и его систем.

Помимо масел и фильтров, мошенники также подделывают лампочки, тормозные колодки, амортизаторы, свечи зажигания, ступичные подшипники и даже отдельные элементы двигателя, такие как поршни, вкладыши и кольца.

Все эти детали крайне важны для безопасности и работоспособности автомобиля, и их использование в поддельном варианте может привести к серьезным последствиям.