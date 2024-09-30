Скрытые уловки от камер на дорогах: все секреты манипуляций с номерами

Хитрые водители нашли полулегальный способ избежать штрафов с камер ГАИ

1:58 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие автомобилисты пытаются обойти камеры фото- и видеофиксации нарушений, используя различные хитрости, но насколько они эффективны в условиях современных систем наблюдения? В интервью порталу njcar. ru представитель ГАИ рассказал о наиболее популярных способах скрыть автомобиль от дорожных камер и о последствиях таких манипуляций.

Фото: commons.wikimedia.org by 玄史生, CC BY-SA 3.0

Одной из хитрых уловок, которую стали активно применять в России, является наклон номерных знаков автомобиля в сторону. Такой наклон создается не случайно — он затрудняет распознавание номеров камерами, особенно если используются устаревшие системы типа "Автоураган", "Лобачевский" и "Стилсофт". Эти системы основаны на технологиях синтетического распознавания знаков, которые не всегда могут идентифицировать номер, если он наклонен.

Однако эта уловка уже теряет свою эффективность, так как современные комплексы, такие как "Астра", "Кордон", "Призма", "Стрелка" и другие, оборудованы усовершенствованными алгоритмами распознавания. Они способны идентифицировать даже наклоненные номера и автоматически выписывают штрафы.

Еще один способ обойти камеры — искусственно "состарить" номерные знаки. Некоторые водители специально стирают часть черных цифр и букв, чтобы создать видимость естественного износа. В результате камеры могут испытывать затруднения с распознаванием номеров, так как считают их нечитаемыми.

Однако такие манипуляции с номерами — серьезное правонарушение. За подобные действия предусмотрен штраф в размере 5000 рублей, а также возможное лишение водительских прав на срок до трех месяцев согласно статье 12.2 КоАП РФ. Представители ГАИ предупреждают, что данные действия не только неэтичны, но и могут привести к серьезным последствиям.