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Как искусственный интеллект фиксирует ваши нарушения: всё о камерах "Стрелка-360С"

В ГАИ объяснили, почему водителям нужно бояться новых шарообразных камер
2:22
Авто

На российских трассах начали появляться необычные шарообразные устройства на столбах. Представитель ГАИ в беседе с порталом njcar.ru рассказал о том, за какие нарушения водители могут получить штрафы от новых камер, получивших название "Стрелка-360С". Эти камеры сильно отличаются от привычных устройств тем, что могут вращаться в разные стороны и обеспечивать полный обзор дороги на 360 градусов.

В ГАИ объяснили, почему водителям нужно бояться новых шарообразных камер
Фото: commons.wikimedia.org by Paweł Zdziarski, CC BY-SA 3.0

"Стрелка-360С" способны контролировать участок дороги длиной до 500 метров. Помимо этого, они оснащены инфракрасной подсветкой, которая работает на расстоянии до 250 метров, и видеоматрицей с высоким разрешением 2560 на 1440 пикселей, что обеспечивает отличное качество съемки. В каждой камере есть системы подогрева, очистки стекла и современный блок управления для бесперебойной работы.

Эти камеры стали значительным шагом вперед в области дорожного контроля благодаря использованию искусственного интеллекта. Уже установленные на МКАДе и крупных магистралях Москвы, они обеспечивают постоянный видеомониторинг и позволяют оперативно реагировать на аварии и другие инциденты на дорогах.

Теперь водителям на МКАДе после аварии не нужно ждать полицию на месте происшествия. Они могут переместить свои автомобили на специальные площадки, при этом запись инцидента сохранится и будет доступна по запросу в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Камеры "Стрелка-360С" не просто записывают видео: они распознают заторы и серьезные происшествия, после чего операторы мгновенно отправляют на место службы помощи.

Помимо прочего, камеры фиксируют нарушения правил дорожного движения. "Стрелка-360С" способны автоматически "выписывать" штрафы за такие нарушения, как неправильная парковка, движение по обочине, пересечение сплошной линии, выезд на встречную полосу и непропуск пешеходов на переходе. Эти меры значительно улучшают безопасность на дорогах и помогают соблюдать ПДД, отметили в ГАИ.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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