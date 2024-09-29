Обман на пешеходном переходе: как водителей вынуждают платить

ГАИ предупредила, что Россию захлестнула волна автоподстав с пешеходами

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В России всё чаще фиксируются случаи, когда мошенники бросаются под колеса автомобилей на пешеходных переходах с целью вымогательства. Представитель ГАИ в беседе с порталом njcar. ru объяснил, как действуют злоумышленники, и дал рекомендации водителям.

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Согласно ПДД, автомобилисты обязаны уступать дорогу пешеходам на нерегулируемых переходах. За несоблюдение этого правила предусмотрен штраф в 1500 рублей. Однако мошенники используют другую статью — 12.24 КоАП РФ, по которой за причинение легкого или среднего вреда здоровью грозит штраф от 2500 до 5000 рублей или даже лишение прав до 1,5 лет.

Сценарий выглядит следующим образом: при приближении к пешеходному переходу водитель видит неторопливого человека на тротуаре и решает проехать. В этот момент мошенник внезапно бросается на машину, эффектно ударяясь о капот и падая на землю. Тут же появляются "свидетели" — сообщники злоумышленника, которые начинают давить на водителя, требуя заплатить около 30 000 рублей, чтобы избежать якобы неизбежного лишения прав.

Даже наличие видеорегистратора не всегда поможет. Мошенник может упасть так, чтобы избежать кадра или создать видимость касания бокового зеркала. А на пешеходном переходе по закону пешеход всегда прав, что усложняет защиту водителя.

ГАИ рекомендует водителям не поддаваться давлению мошенников и вызвать полицию. Не стоит покидать место происшествия, даже если мошенники ретируются — это может обернуться против водителя, поскольку они могут позже заявить о том, что он скрылся с места ДТП. Полицейские помогут разобраться в ситуации.

Важно знать, что "легкий вред здоровью" по закону включает раны, требующие швов, переломы или легкое сотрясение мозга, подтвержденное медиками. За синяки или испачканную одежду водителю лишение прав не грозит. Мошенники же обычно не хотят доводить дело до суда, их цель — немедленно получить деньги на месте.

Уточнения

Пешехо́дный перехо́д — специальная область на проезжей части дороги, выделенная для перехода пешеходов на другую сторону улицы или дороги, либо искусственное сооружение над или под проезжей частью для тех же целей.

