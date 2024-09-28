Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Во время отдыха семья из Швеции столкнулась с забавным случаем языкового барьера
Как приготовить заправку для борща на зиму
"Газпром" назвал объём транзита газа в Европу через Украину
Розовый — основный тренд осеннего макияжа 2024
Нутрициолог: жирные и острые продукты питания вызывают рак поджелудочной железы
Какие 3 хитрости помогут приготовить идеальный шашлык
В Великом Новгороде начнут взимать туристический налог
Эксперты дали советы новичкам по выбору акций
ГАИ призвала водителей срочно разобраться с кнопкой ESP OFF в автомобиле

Как распознать нечестный автосервис и защитить свой кошелек

Эксперт назвал пять простых способов избежать обмана в автосервисе
2:24
Авто

Доходы автосервисов часто зависят не только от числа клиентов, но и от умения "мастеров" навязать дополнительные услуги или провести сомнительные манипуляции. Эксперт портала njcar. ru поделился советами о том, как избежать подобных схем и сохранить свои финансы при ремонте авто или прохождении технического обслуживания.

Эксперт назвал пять простых способов избежать обмана в автосервисе
Фото: freepik.com by standret, PDM

Если у автовладельца есть проверенный сервисный центр, которому можно доверять, то это идеальный вариант. Но поиск честного автосервиса зачастую напоминает сложный квест с многочисленными препятствиями и ловушками. Чтобы выбрать надежный сервис, следует изучить отзывы в интернете.

Если негативных мнений слишком много, это тревожный знак, и посещение такого места стоит исключить.

Не менее важно правильно оформлять все документы. Мастера могут уверять, что все под контролем, но нужно обязательно проверять акты приема-передачи, заказ-наряды на ремонт и другие бумаги. Например, при сдаче авто на ремонт ходовой части могут внезапно появиться дополнительные услуги, не связанные с изначальной задачей, такие как мойка радиатора, что приведет к неожиданному увеличению счета.

Поэтому автовладельцам следует внимательно читать документы перед подписанием.

Опытные мастера автосервисов — отличные психологи. Они с легкостью определяют, насколько клиент разбирается в ремонте. Не стоит сразу говорить "я в этом не разбираюсь" или "делайте, что нужно" — такие фразы сигнализируют, что с этим клиентом можно провести "манипуляции". Лучше произвести впечатление подкованного и внимательного владельца, чтобы вызвать уважение мастера.

Самое простое и эффективное средство защиты от обмана — присутствие рядом с автомобилем во время ремонта. Даже если вы не обладаете глубокими техническими знаниями, ваш взгляд и интерес могут сдержать мастера от лишних действий.

Кроме того, нередки случаи мошенничества с автозапчастями. Чтобы избежать подмены или установки низкокачественных деталей, лучше самостоятельно приобрести запчасти и попросить вернуть старые после ремонта. В заказ-наряде стоит указать, что требуется возврат изношенных компонентов.

Уточнения

Станция технического обслуживания (СТО, SDVVAG) — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Лук, который не боится морозов: 5 сортов для подзимней посадки

Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.

Когда сеять озимый лук
Почему родной аккумулятор в машине служит дольше, чем АКБ из магазина
Зачем платить больше: в чем секрет долговечности заводских батарей
Истребитель Mirage 2000. Легенда французской авиации может приехать на Украину для уничтожения
Как защитить глаза от ослепляющего света встречных машин?
Вооружённые силы Украины в Угледаре полностью блокированы Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Российские туристы в Шарм-эль-Шейхе сняли на видео акулу рядом с отелем
Свечи зажигания: маленькая деталь, которая может съесть ваш бюджет
Удивительные свойства соды для приготовления блинов
Удивительные свойства соды для приготовления блинов
Последние материалы
Какие 3 хитрости помогут приготовить идеальный шашлык
В Великом Новгороде начнут взимать туристический налог
Эксперты дали советы новичкам по выбору акций
Учёные обнаружили негативное влияние фитнес-трекеров на психическое здоровье
ГАИ призвала водителей срочно разобраться с кнопкой ESP OFF в автомобиле
Всё больше мужчин мечтают сделать пластическую операцию по созданию кубиков пресса
Осенний уход за садом: обязательные обработки для здоровья растений
UFC выплатит экс-бойцам $375 млн
Инфекционист: новые вирусы возникают, когда существующие инфекции приобретают новые свойства
Домашние питомцы в России: расходы и предпочтения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.