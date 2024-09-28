Отключение ESP: когда можно, а когда нельзя нажимать кнопку

ГАИ призвала водителей срочно разобраться с кнопкой ESP OFF в автомобиле

2:00 Your browser does not support the audio element. Авто

На современных автомобилях часто есть кнопка ESP OFF для отключения системы стабилизации. Но не все водители знают, какие функции отключаются при её нажатии. Представитель ГАИ в беседе с порталом njcar. ru объяснил, почему особенно важно разобраться в этой функции до наступления холодов.

Фото: wikipediа by Project Kei, CC BY-SA 4.0

Система стабилизации, известная как ESP, ESC, TCS, ASR или ETS, объединяет функции ABS и противобуксовочной системы. Она предотвращает проскальзывание колес, обеспечивая безопасное движение. Однако в некоторых ситуациях, например, при попытке выехать из грязи или снега, пробуксовка может быть необходима. Именно поэтому предусмотрена возможность временно отключить систему.

Автопроизводители маркируют кнопку как ESP OFF или размещают её на экране мультимедиа. Но что именно происходит при её активации? Например, на кроссоверах Hyundai первое нажатие отключает систему противобуксовки, а удержание кнопки на три секунды отключает и ESP, но не полностью.

В ГАИ предостерегают водителей от отключения ESP без острой необходимости. На скользкой дороге отсутствие системы стабилизации может привести к потере контроля над автомобилем, особенно с наступлением осенних заморозков. Некоторые автомобили позволяют регулировать чувствительность системы, вмешиваясь при риске скольжения: ограничивают подачу топлива или активируют торможение.

Однако, при сильном разгоне в повороте, даже система ESP не всегда сможет справиться.

Есть и модели авто, в которых отключить ESP невозможно. Это решение безопасно, так как система стабилизации постоянно помогает водителю. Но при попытке выбраться из грязи или снега это может создать сложности.

Уточнения

Электронный контроль устойчивости (англ lang="en">Electronic Stability Control, ESC; ЭКУ) или динамическая система стабилизации автомобиля — активная система безопасности автомобиля, позволяющая предотвратить занос посредством управления компьютером момента силы колеса (одновременно одного или нескольких).

