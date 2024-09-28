Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт назвал пять простых способов избежать обмана в автосервисе
Розовый — основный тренд осеннего макияжа 2024
Нутрициолог: жирные и острые продукты питания вызывают рак поджелудочной железы
Какие 3 хитрости помогут приготовить идеальный шашлык
В Великом Новгороде начнут взимать туристический налог
Эксперты дали советы новичкам по выбору акций
Учёные обнаружили негативное влияние фитнес-трекеров на психическое здоровье
Всё больше мужчин мечтают сделать пластическую операцию по созданию кубиков пресса
Осенний уход за садом: обязательные обработки для здоровья растений

Отключение ESP: когда можно, а когда нельзя нажимать кнопку

ГАИ призвала водителей срочно разобраться с кнопкой ESP OFF в автомобиле
2:00
Авто

На современных автомобилях часто есть кнопка ESP OFF для отключения системы стабилизации. Но не все водители знают, какие функции отключаются при её нажатии. Представитель ГАИ в беседе с порталом njcar. ru объяснил, почему особенно важно разобраться в этой функции до наступления холодов.

ГАИ призвала водителей срочно разобраться с кнопкой ESP OFF в автомобиле
Фото: wikipediа by Project Kei, CC BY-SA 4.0

Система стабилизации, известная как ESP, ESC, TCS, ASR или ETS, объединяет функции ABS и противобуксовочной системы. Она предотвращает проскальзывание колес, обеспечивая безопасное движение. Однако в некоторых ситуациях, например, при попытке выехать из грязи или снега, пробуксовка может быть необходима. Именно поэтому предусмотрена возможность временно отключить систему.

Автопроизводители маркируют кнопку как ESP OFF или размещают её на экране мультимедиа. Но что именно происходит при её активации? Например, на кроссоверах Hyundai первое нажатие отключает систему противобуксовки, а удержание кнопки на три секунды отключает и ESP, но не полностью.

В ГАИ предостерегают водителей от отключения ESP без острой необходимости. На скользкой дороге отсутствие системы стабилизации может привести к потере контроля над автомобилем, особенно с наступлением осенних заморозков. Некоторые автомобили позволяют регулировать чувствительность системы, вмешиваясь при риске скольжения: ограничивают подачу топлива или активируют торможение.

Однако, при сильном разгоне в повороте, даже система ESP не всегда сможет справиться.

Есть и модели авто, в которых отключить ESP невозможно. Это решение безопасно, так как система стабилизации постоянно помогает водителю. Но при попытке выбраться из грязи или снега это может создать сложности.

Уточнения

Электронный контроль устойчивости (англ   lang="en">Electronic Stability Control, ESC; ЭКУ) или динамическая система стабилизации автомобиля — активная система безопасности автомобиля, позволяющая предотвратить занос посредством управления компьютером момента силы колеса (одновременно одного или нескольких).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Лук, который не боится морозов: 5 сортов для подзимней посадки

Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.

Когда сеять озимый лук
Почему родной аккумулятор в машине служит дольше, чем АКБ из магазина
Зачем платить больше: в чем секрет долговечности заводских батарей
Истребитель Mirage 2000. Легенда французской авиации может приехать на Украину для уничтожения
Как защитить глаза от ослепляющего света встречных машин?
Вооружённые силы Украины в Угледаре полностью блокированы Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Свечи зажигания: маленькая деталь, которая может съесть ваш бюджет
Российские туристы в Шарм-эль-Шейхе сняли на видео акулу рядом с отелем
Удивительные свойства соды для приготовления блинов
Удивительные свойства соды для приготовления блинов
Последние материалы
Какие 3 хитрости помогут приготовить идеальный шашлык
В Великом Новгороде начнут взимать туристический налог
Эксперты дали советы новичкам по выбору акций
Учёные обнаружили негативное влияние фитнес-трекеров на психическое здоровье
ГАИ призвала водителей срочно разобраться с кнопкой ESP OFF в автомобиле
Всё больше мужчин мечтают сделать пластическую операцию по созданию кубиков пресса
Осенний уход за садом: обязательные обработки для здоровья растений
UFC выплатит экс-бойцам $375 млн
Инфекционист: новые вирусы возникают, когда существующие инфекции приобретают новые свойства
Домашние питомцы в России: расходы и предпочтения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.