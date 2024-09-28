Тормозишь не так — платишь больше: секреты правильного использования тормозов

ГАИ назвала 5 ситуаций, когда нажимать на тормоз крайне опасно

1:59 Your browser does not support the audio element. Авто

Педаль тормоза — ключевой элемент безопасности автомобиля, но неправильное её использование может привести к серьезным проблемам, даже если машина стоит на месте. В беседе с порталом njcar. ru представитель ГАИ рассказал, когда следует проявлять осторожность при использовании тормозов.

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Сегодня многие водители пытаются самостоятельно ремонтировать свои автомобили, чтобы сэкономить. Однако недостаток опыта может привести к ошибкам, например, нажатию на тормоза во время замены колодок. Это действие может привести к выпадению поршней тормозных цилиндров и утечке тормозной жидкости, что вызовет необходимость дополнительного и дорогостоящего ремонта.

Если засорится разъем датчика ABS, система может дать сбой, и на панели загорится индикатор. Это не повлияет на работу обычных тормозов, но в случае резкого торможения колеса могут заблокироваться, что приведет к опасности аварии. К тому же инспектор ГАИ может выписать штраф в размере 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ за неисправный ABS.

Еще одна распространенная ошибка — резкое нажатие на тормоз при проколе переднего колеса. Водители инстинктивно пытаются затормозить, когда авто уводит в сторону, но это может привести к полной потере управления. Лучше взять руль обеими руками и постараться удержать прямолинейное движение, а затем плавно снизить скорость и остановиться на обочине.

Причинами уводов автомобиля в сторону могут быть мокрые тормозные колодки или заклинившие поршни тормозной системы. В таких ситуациях не стоит резко жать на тормоз — лучше аккуратно снизить скорость и остановиться.

На скользкой дороге в повороте резкое торможение тоже крайне опасно — это только усугубит ситуацию, и машину может занести или развернуть.

Уточнения

Стоя́ночный то́рмоз — часть тормозной системы, предназначенная для удержания транспортного средства в неподвижном состоянии относительно опорной поверхности.

