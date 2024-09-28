Где вас подловят сотрудники ГАИ? Самые распространенные ловушки на дорогах

В полиции рассказали, на чём ловят водителей сотрудники ГАИ

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Несмотря на распространение камер слежения на дорогах, сотрудники ГАИ не остаются без работы: план по выявлению нарушений за смену всё еще остается обязательным. Некоторые инспекторы действуют добросовестно, а другие предпочитают "подловить" водителей, чтобы улучшить статистику.

Фото: Wikipedia by Bezik, CC BY-SA 4.0

Как сообщили порталу naavtotrasse. ru в полиции, одним из таких способов является патрулирование зон с временными дорожными знаками. Их яркий желтый фон привлекает внимание, но водители часто игнорируют их, считая временными. Это даёт инспекторам шанс зафиксировать нарушения скорости или обгона.

Еще одна популярная точка для выявления нарушений — нерегулируемые пешеходные переходы, особенно там, где много машин и пешеходов. Водителям приходится останавливаться при каждом появлении пешехода на зебре. Часто пешеходы идут один за другим, создавая "бесконечный" поток. Те, кто не выдерживает ожидания и решается проехать раньше, рискуют получить штраф.

Не менее распространенной ловушкой становятся вынужденные выезды на встречную полосу. Инспекторы иногда создают заторы или сговариваются с медленными водителями, провоцируя других на нарушение. В результате водители оказываются на встречной полосе и попадают в руки сотрудников ГАИ.

Также полицейские уделяют внимание пристегнутым пассажирам. Хотя водители и передние пассажиры зачастую соблюдают правило ремней безопасности, пассажиры на задних сиденьях игнорируют его, что становится причиной штрафа.

Состояние дорожной разметки — еще одна "ловушка". После зимы разметка часто стирается, и водители едут по ней, игнорируя дорожные знаки. Этим пользуются инспекторы, размещая патрули там, где разметка плохо различима, и выявляя нарушителей.

Уточнения

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

