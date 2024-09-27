Свечи зажигания: маленькая деталь, которая может съесть ваш бюджет

Эксперт объяснил, сколько придется переплачивать за бензин при старых свечах зажигания

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Экономия на свечах зажигания может обернуться серьезными затратами. Эксперт портала njcar. ru объяснил, как несвоевременная замена свечей может значительно увеличить расходы на топливо. Свечи зажигания проходят три стадии: идеальная работа, нормальное функционирование и снижение эффективности. При длительной эксплуатации они не перестанут работать совсем, но приведут к многократному росту расхода топлива.

Фото: Wikipedia by Aidan Wojtas, CC BY-SA 2.0

Даже небольшие сбои в системе зажигания приводят к тому, что топливо не сгорает полностью, и блок управления компенсирует потерю мощности увеличением подачи топлива. Но системы самодиагностики реагируют на такие неполадки не сразу — они включают предупреждения только при значительном количестве сбоев. Это значит, что водители могут не замечать проблему до тех пор, пока топливо не начнет расходоваться быстрее.

Простой расчет: если свечи прошли 50 000 км, а расход топлива за последние 20 000 км увеличился на 5%, то при среднем расходе 10 л/100 км и цене бензина в 60 рублей за литр владелец машины переплатит 6000 рублей.

Первым из строя выходит изолятор свечи, который со временем пробивается на массу. Чтобы избежать проблем, лучше следовать заводским рекомендациям по замене свечей и при появлении ошибок системы самодиагностики типа "пропуск зажигания" проверять сами свечи и катушки.

Срок службы свечей определяют инженеры, создающие двигатель, а не производители свечей. Обычно рекомендуемый пробег составляет около 40-50 тысяч км для обычных свечей и до 120-150 тысяч км для иридиевых. Но эти данные справедливы только при использовании качественного топлива. В российских условиях обычные свечи могут потерять производительность уже после 20 000 км, что приводит к увеличению расхода топлива на 4-6%.

Уточнения

Свеча зажигания — устройство для воспламенения топливно-воздушной смеси в самых разнообразных тепловых двигателях.

