Свечи зажигания: маленькая деталь, которая может съесть ваш бюджет

Экономия на свечах зажигания может обернуться серьезными затратами. Эксперт портала njcar. ru объяснил, как несвоевременная замена свечей может значительно увеличить расходы на топливо. Свечи зажигания проходят три стадии: идеальная работа, нормальное функционирование и снижение эффективности. При длительной эксплуатации они не перестанут работать совсем, но приведут к многократному росту расхода топлива.
Даже небольшие сбои в системе зажигания приводят к тому, что топливо не сгорает полностью, и блок управления компенсирует потерю мощности увеличением подачи топлива. Но системы самодиагностики реагируют на такие неполадки не сразу — они включают предупреждения только при значительном количестве сбоев. Это значит, что водители могут не замечать проблему до тех пор, пока топливо не начнет расходоваться быстрее.
Простой расчет: если свечи прошли 50 000 км, а расход топлива за последние 20 000 км увеличился на 5%, то при среднем расходе 10 л/100 км и цене бензина в 60 рублей за литр владелец машины переплатит 6000 рублей.
Первым из строя выходит изолятор свечи, который со временем пробивается на массу. Чтобы избежать проблем, лучше следовать заводским рекомендациям по замене свечей и при появлении ошибок системы самодиагностики типа "пропуск зажигания" проверять сами свечи и катушки.
Срок службы свечей определяют инженеры, создающие двигатель, а не производители свечей. Обычно рекомендуемый пробег составляет около 40-50 тысяч км для обычных свечей и до 120-150 тысяч км для иридиевых. Но эти данные справедливы только при использовании качественного топлива. В российских условиях обычные свечи могут потерять производительность уже после 20 000 км, что приводит к увеличению расхода топлива на 4-6%.
Свеча зажигания — устройство для воспламенения топливно-воздушной смеси в самых разнообразных тепловых двигателях.
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