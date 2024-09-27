Зачем платить больше: в чем секрет долговечности заводских батарей

Почему родной аккумулятор в машине служит дольше, чем АКБ из магазина

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Многих водителей удивляет, почему аккумуляторы, купленные в магазине, служат намного меньше заводских аналогов. Эксперт портала njcar.ru поясняет, что причина кроется в особенностях производства и эксплуатации. В современных автомобилях с большим количеством энергопотребляющих устройств батареи разряжаются быстрее, чем в старых моделях с низким энергопотреблением.

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Заводские аккумуляторы обычно служат около 5-6 лет, а покупные порой не доживают и до трех. Это связано с тем, что автопроизводители и поставщики аккумуляторов связаны строгими контрактами с высокими требованиями к качеству. Такие аккумуляторы проходят тщательные испытания в лабораториях автопроизводителей, чтобы соответствовать стандартам.

В то же время, оптовые и розничные сети не всегда проверяют качество аккумуляторов так же строго, что может приводить к ухудшению их характеристик. К тому же, неправильные условия транспортировки и хранения в магазинах могут существенно сократить срок службы батарей.

Производители аккумуляторов ориентируются на официально установленный в западных странах срок эксплуатации автомобиля в 5-8 лет. Поэтому, чтобы удержать низкую стоимость продукции, батареи производятся с меньшим сроком службы, ведь долговечные аккумуляторы обойдутся слишком дорого.

Тем, кто ищет аккумуляторы с увеличенным сроком службы, следует обратить внимание на технологии EFB и AGM. EFB-батареи служат в среднем 4-5 лет, а AGM-аккумуляторы могут прослужить до 6-8 лет, хотя и стоят дороже.

Уточнения

Автомоби́льный аккумуля́тор (точнее — автомобильная кислотная батарея; сокр. АКБ) — тип электрической аккумуляторной батареи, применяемый в автомобильном или мототранспорте.

