Проверьте себя: признаки, из-за которых инспекторы останавливают машины

Что сделать водителю, чтобы ГАИ перестала останавливать машину

2:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Причины, по которым инспекторы ДПС выбирают автомобили для остановки, не всегда очевидны. Портал njcar. ru побеседовал с представителем ГАИ, чтобы выяснить, на что именно обращают внимание полицейские, когда выбирают машину для проверки.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Попасть под проверку легко, особенно если авто визуально похоже на находящееся в угоне или если вы оказались в зоне масштабной проверки на трезвость. Однако часто кажется, что инспекторы ДПС руководствуются интуицией и секретными приемами, чтобы безошибочно выделить "подозрительные" машины из общего потока.

Опытные инспекторы действуют на уровне подсознания: они не анализируют каждую деталь, а реагируют интуитивно. Однако есть несколько конкретных критериев, по которым инспекторы выбирают авто. Во-первых, машины с яркими элементами модификаций — тонировкой, громоздкими антикрыльями, массивными "кенгурятниками", громкими выхлопами — сразу бросаются в глаза.

Такие автомобили, наряду со старыми "Жигулями" и недорогими моделями LADA, становятся объектом особого внимания.

Водители с детьми могут быть остановлены для проверки детских кресел, а непристегнутые пассажиры вызывают подозрение. Инспекторы замечают даже незначительные признаки нервозности у водителей, такие как хаотичные движения руками или избегание зрительного контакта.

Останавливают и тех, кто выбивается из потока — слишком медленно или слишком быстро едет, колеблется в своей полосе или не реагирует на неровности дороги. Также внимание привлекают одиночные автомобилисты на моделях, популярных среди угонщиков, водители в солнцезащитных очках в пасмурный день или жующие жвачку — это может быть поводом для проверки на алкоголь.

ГАИ советует избегать этих "маячков", чтобы снизить вероятность остановки.

Уточнения

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

