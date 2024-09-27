Неожиданный эффект: что может спровоцировать запах алкоголя у трезвого водителя

В ГАИ рассказали, после каких продуктов водителя заставят дуть в алкотестер

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Запах алкоголя может появляться у трезвого человека, что вызывает недоумение. Причина кроется в ряде продуктов, способных создавать характерный аромат "перегара". На портале njcar. ru представитель ГАИ объяснил, какие продукты могут провоцировать запах алкоголя у водителей. Так, неприятный запах изо рта может появиться из-за бактерий, особенно если гигиена полости рта оставляет желать лучшего.

Фото: Wikipedia by U.S. Air Force photo by Senior Airman Natasha Stannard is licensed under общественное достояние

Некоторые продукты, такие как лук и чеснок, значительно усиливают этот запах, создавая дополнительный дискомфорт.

Физиология человека также играет важную роль в появлении запаха. Например, кто-то, съев пару виноградин, уже привлекает внимание инспектора ГАИ, а другие могут съесть килограмм и не вызвать подозрений. Аромат зависит от объема употребленной пищи и времени, прошедшего с момента её приема, а также от метаболизма человека.

Этанол, ключевой компонент алкогольных напитков, имеет резкий запах, который может возникнуть даже при минимальном его содержании в продуктах. Так, квас содержит от 0,6% до 2,6% этанола, а в кефире благодаря брожению также присутствует алкоголь. Употребление таких напитков перед поездкой может стать причиной проверки на алкоголь. Более того, запах, вызывающий подозрение, могут провоцировать любые кисломолочные продукты.

Запах чеснока сложно игнорировать: он быстро распространяется и вызывает дискомфорт, особенно в салоне автомобиля. Если к этому добавить лук, инспектор ГАИ может предположить, что водитель "вчера хорошо отдохнул".

Поклонникам соленых закусок тоже следует быть осторожными. Сильный запах от соленых огурцов, помидоров или перца может вызвать недоверие инспектора, даже если в действительности человек не употреблял алкоголь.

Уточнения

Алкотестер (анализатор дыхания, алкометр, алкомер) — средство измерений, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху.

