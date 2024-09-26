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Почему водителя моноколеса на трассе нельзя оштрафовать

Водителю моноколеса на трассе можно не бояться штрафов
1:56
Авто

Видео, на котором мотоциклист безуспешно пытается догнать россиянина на моноколесе, разлетелось по сети, сообщает "Общественная Служба Новостей". Моноколесо, способное развивать скорость до 100 км/ч, удивило байкера своим футуристичным видом и скоростью.

Водителю моноколеса на трассе можно не бояться штрафов
Фото: freepik.com by macrovector is licensed under Free More info

Такое моноколесо, способное разгоняться до 180 км/ч, можно найти на AliExpress за 400 тысяч рублей.

Автоэксперт Владимир Сажин пояснил, что моноколесо, как и электросамокаты, относится к средствам индивидуальной мобильности.

По правилам дорожного движения, они должны двигаться по тротуарам, пешеходным и велодорожкам, а при их отсутствии — по обочинам дорог или краю проезжей части. На скоростных трассах им находиться запрещено.

Сажин также отметил, что на обычных загородных трассах они могут находиться, если соблюдают правила дорожного движения и оснащены световозвращателями, сигнальными огнями и другими опознавательными знаками.

"Основной проблемой является то, что его нельзя идентифицировать как транспортное средство. Ты не можешь лишить его права управления за превышение скорости, не можешь наказать за расположение транспортного средства на проезжей части. Но он может быть участником ДТП, может нанести ущерб и отвечать за это", — отметил Сажин.

Эксперт считает, что необходимо ограничивать скорость таких средств передвижения, не давая возможности их перепрошивки для повышения мощности.

"Как и электросамокаты их нужно ограничивать в скоростях, "кастрировать" на стадии, когда они только появляются в городе, и не давать им возможность перепрошивки. Часто потом их перекодируют и добавляют "лошадей". Если водитель моноколеса будет носиться, он рано или поздно станет донором органов", — предупредил Сажин.

Уточнения

Моноколесо́ — средство индивидуальной мобильности, представляющее собой электрический самобалансирующийся уницикл (моноцикл) с одним колесом и расположенными по обе стороны от колеса подножками.

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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