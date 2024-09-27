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Как защитить глаза от ослепляющего света встречных машин?

Хитрость, которая сделает вождение ночью комфортнее: берём лист газеты
Авто

Вождение в темное время суток – это всегда определённый риск для автомобилиста. Ухудшенная видимость, ослепляющий свет фар встречных машин, усталость водителя – все это может стать причиной аварии. Однако есть один простой и эффективный лайфхак, который может помочь обезопасить вашу ночную поездку. И для этого вам всего лишь понадобится… газета.

Хитрость, которая сделает вождение ночью комфортнее: берём лист газеты
Фото: Wikipedia by Sven Mildner is licensed under GNU Free Documentation License

Да-да, обычная газетная бумага может стать вашим верным помощником в дороге. Как же ее использовать? Все предельно просто:

1. Перед выездом в темное время суток возьмите несколько листов газетной бумаги. Они должны быть чистыми, без посторонних пятен или надписей.

2. Закрепите эти листы на боковых зеркалах вашего автомобиля. Можно использовать лейкопластырь или резинку, чтобы они не слетели во время движения.

3. Включите фары машины и включите ближний/дальний свет. Теперь внимательно посмотрите на отражение света в газетных листах.

4. Если листы практически не отражают свет фар, значит, вы все сделали правильно. Но если отражение слишком яркое, значит, нужно заменить газетные листы на более плотные.

Принцип работы этого лайфхака заключается в том, что газетная бумага не только не отражает, но и поглощает излишний свет фар. Это помогает существенно снизить ослепляющий эффект для водителя, находящегося в встречных полосах.

Конечно, это не панацея от всех проблем ночного вождения, но использование газетных листов может значительно повысить вашу безопасность. Водитель будет меньше ослепляться светом фар, что позволит ему лучше сосредоточиться на дороге. 

Помните, что ваша жизнь и жизнь других участников движения бесценны. Поэтому не стоит ими рисковать. Используйте этот простой, но действенный лайфхак перед каждой ночной поездкой – и вы сможете чувствовать себя более уверенно и безопасно за рулем.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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