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Какие виды ремонта современного автомобиля лучше доверить профессионалам

Что не стоит ремонтировать в современном автомобиле своими руками
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Авто

Павел Константинов, директор департамента механического ремонта "Люкс", рассказал "Российской газете", что некоторые виды работ по ремонту автомобиля не стоит выполнять самостоятельно.

Что не стоит ремонтировать в современном автомобиле своими руками
Фото: wikipediа by Hyundai Motor Group, CC BY 3.0

К таким работам относятся:

  • обновление программного обеспечения,
  • ремонт двигателя,
  • ремонт коробки передач и ремонт электромобилей.

Для выполнения этих задач требуются специальные инструменты и навыки, а в некоторых случаях — допуск к работе с высоковольтными элементами или доступ на портал импортера.

В домашних условиях можно провести замену масла или фильтров. Но для решения других проблем современные автомобили требуют внимания специалиста.

Уточнения

В общем смысле департамент — организационная единица, которая выполняет определённые функции в рамках более крупной организации.

Импортёр — сторона в международных экономических отношениях, покупающая товары, услуги, труд, капитал, другие предметы международной торговли за рубежом, и ввозящая их в страну для использования и потребления, так называют юридическое или физическое лицо, занимающееся ввозом товара из-за границы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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