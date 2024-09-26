Какие виды ремонта современного автомобиля лучше доверить профессионалам

Что не стоит ремонтировать в современном автомобиле своими руками

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Павел Константинов, директор департамента механического ремонта "Люкс", рассказал "Российской газете", что некоторые виды работ по ремонту автомобиля не стоит выполнять самостоятельно.

Фото: wikipediа by Hyundai Motor Group, CC BY 3.0

К таким работам относятся:

обновление программного обеспечения,

ремонт двигателя,

ремонт коробки передач и ремонт электромобилей.

Для выполнения этих задач требуются специальные инструменты и навыки, а в некоторых случаях — допуск к работе с высоковольтными элементами или доступ на портал импортера.

В домашних условиях можно провести замену масла или фильтров. Но для решения других проблем современные автомобили требуют внимания специалиста.

Уточнения

В общем смысле департамент — организационная единица, которая выполняет определённые функции в рамках более крупной организации.



Импортёр — сторона в международных экономических отношениях, покупающая товары, услуги, труд, капитал, другие предметы международной торговли за рубежом, и ввозящая их в страну для использования и потребления, так называют юридическое или физическое лицо, занимающееся ввозом товара из-за границы.

