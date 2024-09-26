"Дешеветь не будет": эксперты рассказали, как изменятся цены на бензин в октябре 2024 года

Аналитик Кауфман: существенного подорожания бензина в октябре не будет

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В октябре 2024 года глобальных перемен на российском топливном рынке не будет, а цены на бензин и дизельное топливо будут расти более медленными темпами, чем раньше, рассказали эксперты в беседе с Autonews.ru.

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"На бирже ситуация сейчас более-менее спокойная. Был существенный рост в конце июля — начале августа именно по бензину, сейчас немножко бензиновые котировки откатились и стали ниже 790 тыс. руб. за тонну. Но те изменения, которые происходят на бирже, не влияют на цены на АЗС", — отметил ведущий аналитик Фонда национальной энегетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Он добавил, что стоимость бензина в рознице контролируется властями с помощью демпфирующего механизма. Согласно стратегии государства, стоимость топлива растёт, но по итогам года должна умещаться в уровень инфляции.

По словам аналитика группы "Финам" Сергея Кауфмана, благодаря нормализации оптовых цен на бензин в октябре розничные тоже могут повышаться более медленными темпами.

"Пока что цены на бензин растут более высокими темпами, чем общая инфляция. При этом до конца года мы ожидаем более низких темпов роста розничных цен на бензин, в результате чего по итогам года они могут быть близки к общему уровню инфляции", — прогнозирует специалист.

По его мнению, рост составит не более 0,3-0,5%. Кауфман отметил, что АИ-95 на оптовом рынке уже подешевел до с летних 75 до 66,6 тысячи рублей за тонну, и ожидает дальнейшего снижения — до 50-60 тысяч рублей. Это вернёт независимым АЗС положительную маржинальность, подчеркнул собеседник.

"В то же время рост цен на дизель может ближе к концу октября сезонно ускориться на фоне традиционно тяжелого для России перехода на зимний дизель", — добавил эксперт.

Доцент Всероссийской академии внешней торговли Александр Арский перечислил традиционные факторы, влияющие на подорожание бензина в октябре: продолжающийся сезон дач и отпусков, перевозки туристического потока, сбор и распределение урожая, строительство и ремонт дорог и логистический аутсорсинг.

Юшков уверен, что в течение осенних месяцев топливо будет дорожать, но без скачков, чтобы уложиться по итогам года уровень инфляции, который составит, по его прогнозам, 9-9,5%.

"Дешеветь, конечно, бензин и дизель не будут, но и существенного подорожания, выше инфляции, ожидать тоже не нужно. Налоги никакие не меняются, а у нас стоимость литра бензина — в основном налоги, акцизы и прочее — около 70-80% от цены забирает себе государство", — напомнил специалист.

Кауфман отнёс к факторам, влияющим на рост цен на топливо, сезонность спроса, запрет экспорта бензина и восстановление производства после инцидентов на НПЗ и профилактических ремонтов. Основным долгосрочным фактором стабилизации стоимости топлива остаётся работа демпферного механизма, подытожил эксперт.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³.



Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.



Ди́зельное то́пливо — жидкий продукт, использующийся как топливо в дизельном двигателе внутреннего сгорания.



Октя́брь (от лат. octō — восемь) — десятый месяц Григорианского календаря.

