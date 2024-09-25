Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Люся Чеботина рассказала, с чем связана её критика в адрес Адель
Как защитить виноград от морозов: советы садоводам
Почему белок важен для людей старше 35 лет
Учёные из США назвали ожирение фактором, провоцирующим риск второго первичного рака
В Новой Москве максимально снизились цены на новостройки в трёх районах
Telegram раскроет данные пользователей: Дуров делает соцсеть прозрачной?
Айза-Лилуна Ай называет новую возлюбленную рэпера Гуфа Раей
Советы, как убрать следы от чашек со стола
Семья Романа Мадянова не могла дозвониться до скорой в день его смерти

Какие подержанные кроссоверы лучше не покупать

Эксперт рассказал, какие кроссоверы могут доставить проблемы при покупке на вторичном рынке
1:34
Авто

Александр Ковалев, представитель компании Expocar, поделился с "Российской газетой" своим мнением о том, какие кроссоверы не стоит покупать на вторичном рынке.

Эксперт рассказал, какие кроссоверы могут доставить проблемы при покупке на вторичном рынке
Фото: commons.wikimedia.org by Joe MiGo, PDM

По его словам, одними из самых проблемных являются BMW X1 и X3, оснащённые двигателями серии N20. Эти модели выпускались с 2011 по 2015 годы (X1) и до 2017 года (X3).

На четвёртом месте в списке — Chery Tiggo T11 (2005–2013) и Geely Emgrand X7 I (2011–2016), которые были созданы на базе Toyota RAV4. Они подвержены коррозии кузова, что характерно для многих китайских автомобилей, выпущенных в начале 2000-х и 2010-х годов.

Третье место занимает Volkswagen Tiguan первого поколения. Его двигатели особенно чувствительны к качеству топлива и обслуживанию.

Второе место досталось Brilliance V3 — автомобилю с множеством проблем. Низкое качество сборки и дефицит запчастей делают его покупку рискованной, особенно учитывая, что бренд больше не представлен в России. 

Антилидерами стали Lifan X50, Lifan X60 и Zotye T600. Эти автомобили имеют множество недостатков, начиная от низкого качества комплектующих и заканчивая сложностью обслуживания.

Уточнения

Кроссовер (также CUV — Crossover Utility Vehicle) — изначально североамериканский тип автомобиля, построенный на легковой платформе с несущим кузовом, но при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров.

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Всегда беспроигрышная несладкая выпечка: готовим заливной пирог с капустой

Заливной пирог с капустой — это вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко.

Заливной пирог с капустой: тесто на кефире и майонезе получается очень нежным
Топ-3 самых элегантных и красивых пород собак
Самые красивые породы собак на планете
Почему профессионалы выжидают перед стартом двигателя
Секреты опытного садовода: как заставить деревья плодоносить
Как будет выглядеть победа над Украиной, о которой заявил Лавров Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин Когда семейные узы в России начали трещать по швам Сергей Лебедев
Как выбрать котёнка и не пожалеть: три главных совета
Сколько топлива можно перевозить на личном авто без нарушений
Картофельные блины, которые тают во рту: готовьте по простому рецепту
Картофельные блины, которые тают во рту: готовьте по простому рецепту
Последние материалы
Импорт металлов из России в ЕС увеличился на 39,6% в июле 2024 года
Вдова Романа Мадянова заявила, что артиста похоронят в Подмосковье
Эксперт рассказал, какие кроссоверы могут доставить проблемы при покупке на вторичном рынке
NatPhys: рентгеновские лучи от ядерного взрыва могут отклонить астероид от Земли
Греческие курорты страдают от нехватки воды из-за засухи и рекордной жары
Как приготовить рулетики из кабачков с крабовыми палочками, сыром и морковью
Как хранить свёклу на утеплённом балконе
Основные причины, по которым коты скрываются от хозяев
Врач Дианова: постоянное употребление сахара вызывает сухость кожи
В России дискутируют о сокращении сроков обучения в школах и вузах. Что об этом думают в Кремле?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.