Какие подержанные кроссоверы лучше не покупать

Эксперт рассказал, какие кроссоверы могут доставить проблемы при покупке на вторичном рынке

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Александр Ковалев, представитель компании Expocar, поделился с "Российской газетой" своим мнением о том, какие кроссоверы не стоит покупать на вторичном рынке.

Фото: commons.wikimedia.org by Joe MiGo, PDM

По его словам, одними из самых проблемных являются BMW X1 и X3, оснащённые двигателями серии N20. Эти модели выпускались с 2011 по 2015 годы (X1) и до 2017 года (X3).

На четвёртом месте в списке — Chery Tiggo T11 (2005–2013) и Geely Emgrand X7 I (2011–2016), которые были созданы на базе Toyota RAV4. Они подвержены коррозии кузова, что характерно для многих китайских автомобилей, выпущенных в начале 2000-х и 2010-х годов.

Третье место занимает Volkswagen Tiguan первого поколения. Его двигатели особенно чувствительны к качеству топлива и обслуживанию.

Второе место досталось Brilliance V3 — автомобилю с множеством проблем. Низкое качество сборки и дефицит запчастей делают его покупку рискованной, особенно учитывая, что бренд больше не представлен в России.

Антилидерами стали Lifan X50, Lifan X60 и Zotye T600. Эти автомобили имеют множество недостатков, начиная от низкого качества комплектующих и заканчивая сложностью обслуживания.

Уточнения

Кроссовер (также CUV — Crossover Utility Vehicle) — изначально североамериканский тип автомобиля, построенный на легковой платформе с несущим кузовом, но при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров.



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