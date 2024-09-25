Что нужно проверить в автомобиле перед выездом в осеннюю погоду

Осенние сюрпризы на дорогах: какие шаги нужно предпринять, чтобы быть готовым к ним

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Наступила осень, а это значит, что погодные условия начинают стремительно меняться — дороги могут становиться более скользкими, а видимость на них — ухудшаться. Именно поэтому перед каждой поездкой в этот период года водителям необходимо проводить тщательную подготовку автомобиля. Игнорирование этого правила может привести к неприятным последствиям.

Фото: wikipedia by Wil Stewart, PDM

Прежде всего, осенью обязательно стоит проверить техническое состояние шин. Протекторы должны иметь достаточную глубину, чтобы обеспечивать надежное сцепление с дорогой, особенно на мокром или обледенелом покрытии. Если протектор изношен, шины необходимо срочно заменить на более подходящие для данного сезона.

Кроме того, важно внимательно осмотреть и другие элементы ходовой части — тормоза, рулевое управление, подвеску. Они должны быть в идеальном техническом состоянии, чтобы водитель мог уверенно управлять автомобилем даже в самых сложных дорожных ситуациях.

Не забывайте также проверить работу осветительных приборов — фар, габаритных огней, стоп-сигналов. Осенью, когда световой день становится короче, хорошая видимость является залогом безопасности. Убедитесь, что все лампочки исправны и обеспечивают достаточное освещение.

Кроме того, очень важно тщательно очистить стекла автомобиля, в том числе и заднее. Грязные, запотевшие или замерзшие стекла значительно ухудшают обзор водителя, что повышает риск попадания в аварийную ситуацию.

И наконец, не забудьте проверить наличие в машине всех необходимых зимних принадлежностей — скребка для льда, очистителя стекол, запасных ламп, буксировочного троса и других полезных предметов. Они могут выручить вас в непредвиденной ситуации.