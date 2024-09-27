Почему бывалые водители выбирают белые машины, а не яркие

Почему белые машины безопаснее и практичнее ярких

1:43 Your browser does not support the audio element. Авто

Когда молодые водители выбирают транспортное средство в автосалоне или на вторичном рынке, они часто стремятся к ярким и привлекающим внимание моделям. Автомобиль должен выглядеть стильно и быть заметным в потоке.

Фото: commons.wikimedia.org by RG72, CC BY-SA 4.0

Но опытные автомобилисты не боятся стереотипов и обычно выбирают белые машины, предпочитая практичность ярким оттенкам вроде красного или жёлтого. Почему белый цвет лучше ярких машин?

Экономия

Белый цвет автомобиля — это стандартное оформление, которое не требует переплат за нестандартный оттенок. Это экономичный вариант для тех, кто не хочет дополнительных расходов.

Безопасность

Исследования показывают, что белые машины реже попадают в аварии. Их лучше видно в тёмное время суток, в отличие от тёмных автомобилей, которые труднее заметить ночью.

Чистота

Вопреки стереотипам, белые машины пачкаются не сильнее других. Напротив, пыль и грязь на них менее заметны, что облегчает уход за автомобилем.

Комфорт в жару

Белые машины медленнее нагреваются на солнце, что делает поездки в жаркую погоду комфортнее. Салон сохраняет приемлемую температуру даже при длительном нахождении на солнце.

Недостатки белого цвета

Тем не менее, белый цвет не идеален. Зимой на фоне снега белый автомобиль становится менее заметным, что снижает безопасность на дороге. Кроме того, белые машины часто привлекают внимание угонщиков — их легко перекрасить, что делает угон более привлекательным для преступников.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Угон автомобиля — завладение автомобилем против воли его владельца с целью хищения, из хулиганских побуждений, для совершения преступления или иных целей.

