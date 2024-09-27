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Неожиданное решение проблемы с брелоком: как увеличить радиус действия

Как успешно увеличить радиус действия брелка сигнализации
1:18
Авто

Брелок сигнализации — это удобное устройство, которое помогает отключить звук внезапно сработавшей сигнализации и разблокировать двери автомобиля, даже находясь на расстоянии. Однако в работе этих устройств иногда возникают проблемы. Некоторые водители замечают, что кнопка работает только при близком контакте с машиной или вовсе перестаёт реагировать на нажатия.

Как успешно увеличить радиус действия брелка сигнализации
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Конечно, каждому хочется, чтобы пульт сигнализации действовал на большем расстоянии. Иногда проблему удаётся решить простой заменой батарейки, но не всегда дело в питании.

Когда брелок начинает работать некорректно, может потребоваться время, чтобы выяснить причину. Но что делать в период диагностики? Есть один интересный способ временного увеличения радиуса действия брелка, который может выручить.

Хитрость, которая спасает: для того чтобы увеличить радиус действия брелка, его нужно поднести к подбородку перед нажатием кнопки. Это позволяет устройству сработать даже на большем расстоянии. Таким образом, можно ставить автомобиль на охрану и открывать двери, не приближаясь к нему.

Однако стоит помнить, что лайфхак работает только в том случае, если между автомобилем и брелком нет крупных препятствий.

Уточнения

Автомоби́ль моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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