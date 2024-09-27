Плохие дороги: советы для безопасной поездки

Правила безопасной езды по плохим дорогам

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Любой водитель стремится избегать плохих дорог, ведь поездки по ним могут нанести вред машине. Дело в том, что многочисленные ямы значительно увеличивают нагрузку на подвеску, что может привести к дорогостоящим ремонтам.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, CC BY-SA 4.0

Но иногда приходится выезжать за город, и тогда дороги с плохим покрытием становятся неизбежной частью маршрута. Тем не менее, соблюдение нескольких простых правил поможет минимизировать риск повреждения автомобиля.

Обращай внимание на дорожные знаки

Игнорировать знаки о ремонтных работах не стоит. Если такой знак замечен, скорость нужно снизить незамедлительно, чтобы не оказаться в неприятной ситуации.

Осторожно с лужами

Увидев лужу, водитель должен быть готов к тому, что под водой может скрываться глубокая яма. Чтобы не попасть в неё, следует сбавить скорость заранее, пока ещё есть время для манёвра. Снижение скорости в непосредственной близости от лужи может не помочь.

Избегай резкого торможения

Если водитель заметил лужу слишком поздно, когда машина уже близко, не стоит резко нажимать на тормоза. Это не снизит нагрузку на подвеску и может даже усугубить ситуацию, увеличивая шансы попасть в выбоину.

Соблюдай дистанцию

На плохой дороге важно не приближаться слишком близко к другим автомобилям. Соблюдение дистанции даёт водителю время и пространство для манёвров. Близкое следование за машиной впереди делает управление менее безопасным. Эти простые советы помогут сделать поездки по плохим дорогам более безопасными для автомобиля и его владельца.

Уточнения

Автомоби́ль— моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

