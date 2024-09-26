Как вернуть аромат ёлочке: лайфхак для водителей

Как продлить срок службы автомобильного ароматизатора

1:07 Your browser does not support the audio element. Авто

Существует лёгкий и доступный способ не только замаскировать неприятные запахи в автомобиле, но и вернуть свежесть в салон. Для этого достаточно использовать всем известный ароматизатор в виде ёлочки, который вешается на зеркало заднего вида.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Этот простой аксессуар представляет собой кусок картона в форме маленького дерева, пропитанного ароматическими маслами. Изначально такой ароматизатор отлично справляется с задачей, наполняя машину приятным запахом. Но с течением времени аромат ослабевает, и многие автомобилисты выбрасывают его, заменяя новым.

Однако опытные водители знают секрет, как вернуть ёлочке её первоначальную свежесть. Для этого достаточно нанести несколько капель эфирного масла на ароматизатор, который уже утратил запах. Буквально три-четыре капли масла, и ёлочка снова наполнит салон автомобиля приятным ароматом. Таким образом, покупка нового ароматизатора становится необязательной, а водитель экономит не только деньги, но и время.

Уточнения

Ароматиза́торы (отду́шки) — вещества, которые используют для придания продуктам или изделиям определённых запахов, создания или улучшения аромата.

