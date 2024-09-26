Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Специалисты ЮФУ создали высокоэффективный электрокатализатор
Ключевая ставка в России может быть повышена до 20% в октябре
Ферстаппену не понравился календарь гонок в сезоне-2024
Как сочетать предметы из разных времён в интерьере
Белорусские инженеры представили uPort для развития логистики в Арктике
Украинский боксёр Усик и его друг в аэропорту Польши буянили
Быстрое соте из курицы и овощей: готовится несложно, а получается невероятно вкусно
Вкусные и быстрые тыквенные панкейки для всей семьи
Лихачёв: российский ядерный потенциал полностью обеспечивает интересы страны

Как вернуть аромат ёлочке: лайфхак для водителей

Как продлить срок службы автомобильного ароматизатора
1:07
Авто

Существует лёгкий и доступный способ не только замаскировать неприятные запахи в автомобиле, но и вернуть свежесть в салон. Для этого достаточно использовать всем известный ароматизатор в виде ёлочки, который вешается на зеркало заднего вида.

Как продлить срок службы автомобильного ароматизатора
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Этот простой аксессуар представляет собой кусок картона в форме маленького дерева, пропитанного ароматическими маслами. Изначально такой ароматизатор отлично справляется с задачей, наполняя машину приятным запахом. Но с течением времени аромат ослабевает, и многие автомобилисты выбрасывают его, заменяя новым.

Однако опытные водители знают секрет, как вернуть ёлочке её первоначальную свежесть. Для этого достаточно нанести несколько капель эфирного масла на ароматизатор, который уже утратил запах. Буквально три-четыре капли масла, и ёлочка снова наполнит салон автомобиля приятным ароматом. Таким образом, покупка нового ароматизатора становится необязательной, а водитель экономит не только деньги, но и время.

Уточнения

Ароматиза́торы (отду́шки) — вещества, которые используют для придания продуктам или изделиям определённых запахов, создания или улучшения аромата.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Не совершайте этих ошибок осенью: подготовьте ирисы к морозам правильно

Осень — ключевое время для ухода за ирисами. Узнайте, как подготовить их к зиме и обеспечить пышное цветение в следующем сезоне!

Рекомендации по подготовке ирисов к зимовке
Рецепт заварного теста для чебуреков
Как приготовить идеальное тесто для чебуреков: очень простой рецепт с лайфхаками
Удивляем друзей и родных арабской закуской: готовим бабагануш из баклажанов
Сводка с фронта: США назвали план Зеленского "переупакованной просьбой", объявлена охота за головой Сырского
Трамп морально уничтожил Зеленского, отдав бандеровщину* на суд России Любовь Степушова РСЗО "Ураган". Мощная сила российского огня Дмитрий Плотников AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Россиянка поделилась подробностями отпуска в Дагестане и Чечне: качество сервиса, достопримечательности и эмоции
Трамп рассказал о мёртвой Украине, которую никогда не восстановить. Зеленскому надо бежать, или его будут судить
Кофе против вредителей: простое средство, которое работает лучше химии
Кофе против вредителей: простое средство, которое работает лучше химии
Последние материалы
Специалисты ЮФУ создали высокоэффективный электрокатализатор
Ключевая ставка в России может быть повышена до 20% в октябре
Как продлить срок службы автомобильного ароматизатора
Ферстаппену не понравился календарь гонок в сезоне-2024
Как сочетать предметы из разных времён в интерьере
Белорусские инженеры представили uPort для развития логистики в Арктике
Украинский боксёр Усик и его друг в аэропорту Польши буянили
Быстрое соте из курицы и овощей: готовится несложно, а получается невероятно вкусно
Вкусные и быстрые тыквенные панкейки для всей семьи
Лихачёв: российский ядерный потенциал полностью обеспечивает интересы страны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.