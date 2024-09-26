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Два ключевых правила хранения шин, которые спасут ваши покрышки

Как правильно хранить автомобильные шины: два простых совета
1:31
Авто

Многие водители предпочитают заблаговременно покупать новые шины, не дожидаясь сезона "переобувания" автомобиля. Такой подход вполне разумен: лучше приобрести покрышки заранее, пока нет ажиотажа и роста цен.

Как правильно хранить автомобильные шины: два простых совета
Фото: Wikipedia by Stiopa, CC BY-SA 3.0

Однако возникает вопрос: как правильно хранить шины, если покупка сделана заранее? Этот момент действительно важен, ведь неправильное хранение может привести к ухудшению состояния покрышек.

Если не соблюдать условия хранения, материал шин теряет прочность и может полностью испортиться, что делает их эксплуатацию опасной — возрастает риск аварий. Чтобы этого избежать, водителям следует помнить о двух простых правилах.

Защита от солнечного света


Шины должны быть защищены от прямых солнечных лучей. Если этого не сделать, резина начнёт сохнуть и терять упругость. Для предотвращения этого рекомендуется хранить покрышки в непрозрачных пакетах, которые можно купить в любом автомобильном магазине.

Поддержание эластичности


Для того чтобы шины сохраняли свою эластичность, необходимо нанести на их поверхность силиконовую смазку. Это предотвращает появление микроскопических трещин и сохраняет шины в отличном состоянии на протяжении долгого времени.

Таким образом, соблюдение этих простых рекомендаций поможет сохранить ваши шины в надлежащем состоянии до начала их использования.

Уточнения

Автомоби́ль моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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