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Как защитить автомобиль от царапин: 3 проверенных способа

Как защитить автомобильные покрытия из винила, резины и керамики
2:14
Авто

Внешний вид автомобиля во многом зависит от состояния лакокрасочного покрытия. Даже самые современные машины с продуманным дизайном могут потерять свою привлекательность, если их покрытие повреждено — множество мелких царапин и выгоревшая краска легко испортят экстерьер.

Как защитить автомобильные покрытия из винила, резины и керамики
Фото: commons.wikimedia.org by M 93, CC BY-SA 3.0

Простое соблюдение правил эксплуатации автомобиля, к сожалению, не гарантирует полной защиты лакокрасочного слоя. Даже при аккуратной эксплуатации на поверхности могут появиться царапины, например, из-за упавших веток. Также краска подвергается воздействию дорожных реагентов, которыми активно посыпают дороги зимой.

Если автовладелец хочет сохранить свой автомобиль в идеальном состоянии, ему стоит обратить внимание на дополнительные методы защиты покрытия. На данный момент существует три основных способа: виниловая плёнка, жидкая резина и керамическое покрытие.

Виниловая плёнка

Виниловая плёнка — это один из популярных способов защиты автомобиля. Огромный выбор расцветок и текстур позволяет каждому автовладельцу выбрать что-то по своему вкусу. Однако наклеивать плёнку самостоятельно не рекомендуется: лучше доверить это профессионалам, чтобы не повредить покрытие. Стоит отметить, что дешёвые материалы могут не выдерживать частых осадков, поэтому экономия здесь не всегда оправдана.

Жидкая резина

Жидкая резина — это мягкая, но прочная оболочка, которая наносится на автомобиль при помощи баллончика. В отличие от плёнки, её можно наносить самостоятельно, что делает этот вариант более доступным. Ещё одним преимуществом является её лёгкость в удалении: она легко снимается, не повреждая краску.

Керамическое покрытие

Керамическое покрытие не так популярно, во многом из-за его высокой стоимости. Тем не менее, оно обеспечивает надёжную защиту от царапин, солнечных лучей и агрессивных химических веществ, что делает его достойным вариантом для тех, кто хочет максимальной защиты для своего автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Вини́л (от лат. vinum «вино») — одновалентный углеводородный радикал, производное этилена, в котором один из атомов водорода удалён (CH2=CH-). Аббревиатура — Vi.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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