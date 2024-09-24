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40 лет производства Volkswagen Polo в Старом свете подошли к концу

Конец эпохи: Volkswagen больше не будет выпускать Polo в Европе
1:12
Авто

Компания Volkswagen прекратила производство популярной малолитражки Polo в Европе, сообщает auto.mail.

Конец эпохи: Volkswagen больше не будет выпускать Polo в Европе
Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

История выпуска супермини в Старом свете длилась 40 лет, и последним местом сборки стал завод в испанской Памплоне. Теперь его планируют переоборудовать для производства доступных электрокаров.

Тем не менее, Polo всё ещё можно приобрести в Европе, но автомобили будут поставляться из других стран. Производство модели теперь будет сосредоточено на заводе Volkswagen в Южной Африке.

За первые восемь месяцев текущего года было продано 90 107 экземпляров Polo. Это неплохой результат, однако в Вольфсбурге решили, что южноафриканский конвейер сможет удовлетворить текущий спрос.

Последним европейским Polo стал синий хэтчбек в комплектации Life с 95-сильным 1,0-литровым мотором TSi и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

С 2026 года на предприятии планируется выпускать два полностью электрических внедорожника — один под маркой Volkswagen, а другой — Skoda.

Уточнения

Электрока́р электрока́ра, электротележка, платформенная тележка (от электро… и англ. car — тележка) — компактный и относительно недорогой электромобиль упрощённой конструкции с высокой грузоподъёмностью, колёсная тележка с приводом преимущественно от коллекторного электродвигателя постоянного тока, питающегося от аккумуляторов (как правило, свинцово-кислотных).

Хетчбэ́к или хэ́тчбек (англ. hatchback от hatch — люк и back — сзади) — название кузова легкового автомобиля с одним или двумя рядами сидений, дверью в задней стенке и укороченным задним свесом.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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