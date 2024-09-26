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Как не стать жертвой скрученного пробега: признаки, которые нельзя пропустить

Признаки скрученного пробега: как проверить подержанное авто
1:36
Авто

Не каждый автолюбитель может позволить себе покупку нового автомобиля с автосалона. Для большинства водителей выбор падает на подержанные машины с вторичного рынка.

Признаки скрученного пробега: как проверить подержанное авто
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В поиске подходящего авто важно найти машину с небольшим пробегом. Осознавая это, некоторые продавцы пытаются обмануть покупателей, скручивая показания одометра. Однако опытные водители могут легко распознать подобные махинации. Есть несколько простых признаков, которые помогут выявить скрученный пробег без необходимости использовать специальные приборы.

Осмотрите приборную панель


Панель не должна иметь никаких видимых повреждений. Если есть следы разборки или щели, это может указывать на вмешательство. Хотя консоль разбирается не всегда для скручивания пробега, такие детали должны насторожить покупателя.

Проверьте руль и педали


Не спешите радоваться малому пробегу на одометре. Осмотрите состояние руля и педалей — если они сильно изношены, это признак частой эксплуатации автомобиля. В таком случае заявления продавца о "незначительном пробеге" могут оказаться ложью.

Оцените одометр


Если в машине установлен механический одометр, проверьте отсутствие щелей между делениями — их наличие может свидетельствовать о том, что показания были изменены. В электронных одометрах стоит обращать внимание на появление значка "звёздочка", который может указывать на вмешательство в данные устройства.

Уточнения

Автомоби́ль моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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