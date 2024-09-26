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Как простой трюк поможет сократить расход горючего

Убираем ненужные вещи из авто — экономим на топливе
1:03
Авто

Повышенный расход топлива — одна из самых распространённых проблем, на которую жалуются автолюбители. Особенно это касается новичков, которые ищут способы сократить затраты на горючее.

Убираем ненужные вещи из авто — экономим на топливе
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Некоторые водители меняют стиль вождения, надеясь снизить потребление топлива, а другие ищут выгодные варианты при покупке бензина или дизеля. Но опытные автомобилисты знают, что есть более простой и действенный способ.

Всё, что нужно сделать, — это избавиться от лишних вещей в машине, особенно в багажнике, где часто скапливается ненужный хлам. Это могут быть старые инструменты, ёмкости, пакеты с тряпками — всё то, что не используется, но продолжает занимать место.

Избавившись от лишних десятков килограммов, вы сможете снизить расход топлива на несколько процентов. Этот эффект будет сохраняться до тех пор, пока вы не загрузите багажник снова. При регулярном применении такого метода экономия топлива может оказаться значительной.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов, используются в качестве моторного топлива и сырья в промышленном органическом синтезе.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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