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Как избавиться от воды в бензобаке: простой способ с обычным спиртом

Простой способ удаления воды из бака автомобиля
1:27
Авто

Многие автовладельцы не подозревают, что в баке их автомобиля может скапливаться вода, особенно в холодное время года, что может вызвать проблемы с запуском двигателя. Вода попадает в топливную систему при заправке в дождливую погоду и со временем превращается в конденсат. Опытный моторист рассказал, как можно избавиться от воды с помощью обычного спирта.

Простой способ удаления воды из бака автомобиля
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Вода, будучи тяжелее бензина, оседает на дно бака. Именно оттуда топливный насос забирает топливо в первую очередь, и в морозы вода может замерзнуть, что приведёт к сбоям при запуске двигателя.

Некоторые рекомендуют использовать ацетон для удаления воды из системы, однако он слишком агрессивен и может растворить отложения в баке, что может повредить форсунки. Более безопасный вариант — изопропиловый спирт, однако его бывает трудно найти. Водку использовать не стоит, так как в ней слишком много воды, что только усугубит проблему.

Лучшим решением, по словам эксперта, является 95-процентный спирт. Для удаления одного литра воды понадобится около трёх литров спирта. Процедура проста: нужно залить литр спирта в бак, затем заполнить его бензином и проехать как можно больше километров. Влага постепенно испарится, и повторять процедуру можно при необходимости, не опасаясь за состояние двигателя.

Уточнения

Спирты́ (от лат. spiritus — дух; устар. алкого́ли, от араб. الكحولаль-кухуль — порошок) — органические соединения, содержащие одну или более гидроксильных групп (гидроксил, −OH), непосредственно связанных с насыщенным (находящимся в состоянии sp³-гибридизации) атомом углерода. Спирты можно рассматривать как производные воды (H−O−H), в которых один атом водорода замещён на органическую функциональную группу: R−O−H.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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