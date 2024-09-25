Как защитить себя от слепящих фар с помощью зеркала

Как включить ночной режим зеркала заднего вида и зачем это нужно

Многие водители считают функцию переключения салонного зеркала заднего вида в ночной режим само собой разумеющейся.

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Однако удивительно, что многие автомобилисты, как новички, так и опытные, даже не подозревают о наличии этой полезной функции. Так что же такое ночной режим зеркала заднего вида, как его активировать, и что меняется при его использовании?

Как включить ночной режим



В тёмное время суток водителю необходимо переключить механическое зеркало заднего вида в ночной режим. Это делается просто: нужно опустить небольшой рычаг, расположенный внизу зеркала, и зеркало автоматически изменит угол. Для возвращения в дневной режим достаточно поднять рычажок обратно.

Зачем нужен ночной режим



Ночной режим зеркала заднего вида помогает справиться с проблемой ослепляющего света фар автомобилей, едущих сзади. Благодаря изменению угла отражения свет перестаёт бить в глаза, что делает вождение ночью безопаснее как для водителя, так и для пассажиров.

Уточнения

Автомоби́ль— моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

