Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследование: каждый шестой родитель планирует отпуск на время осенних каникул
Анонсировано наблюдение планет-гигантов в октябрьском небе
Исследование: утренние прогулки под солнцем улучшают ночной сон
Лера Кудрявцева показала кадры со взрослым сыном от первого брака: сынуля приехал
Продюсер Киселёв о разводе певца Шамана: у него любовь с администрацией президента
Путин в годовщину присоединения Донбасса и Новороссии к России сделал заявление о СВО
Скрим-туризм в США набирает популярность
Незаметные источники пыли в вашем доме: почему важно регулярно чистить все укромные места
Как правильно подкармливать плодовые деревья осенью

Как мелкие аварии превращаются в большие проблемы

Как правильно оформить мелкое ДТП, чтобы не стать жертвой мошенников
1:42
Авто

Небольшие ДТП с незначительными повреждениями часто не воспринимаются автовладельцами всерьез. Многие предпочитают решать вопрос на месте, не дожидаясь представителей ГАИ. Однако такой подход может привести к множеству проблем, о которых предупредил представитель ГАИ. Он рассказал, какие схемы используют мошенники, чтобы выманить деньги, даже если они сами виноваты в аварии.

Как правильно оформить мелкое ДТП, чтобы не стать жертвой мошенников
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Например, если участники ДТП решили договориться на месте, и виновник выплатил пострадавшему определенную сумму, они могут разъехаться без оформления происшествия. Однако именно эту схему используют мошенники. После выплаты компенсации, виновник обращается в ГАИ и заявляет, что пострадавший покинул место ДТП. В результате, последний может быть лишен прав на срок от одного до полутора лет, а сам мошенник, в свою очередь, может обратиться в страховую компанию за возмещением ущерба.

Проблемы также возникают, если пострадавший решит позже обратиться в страховую компанию за выплатой. В этом случае, при обращении в ГАИ, он также рискует быть наказан за оставление места ДТП. Кроме того, всегда есть риск того, что визуальная оценка повреждений окажется неточной, и в автосервисе может выясниться, что повреждения более серьезные, чем казалось, что приведет к требованию максимальной компенсации.

Эксперт советует, что в подобных ситуациях обязательно нужно составлять расписку, в которой обе стороны указывают, что не имеют претензий друг к другу. Это позволит избежать дальнейших проблем.

Уточнения

Страховая компания — исторически определённая общественная форма функционирования страхового фонда, представляет собой обособленную структуру, осуществляющую заключение договоров страхования и их обслуживание.
Сфера деятельности страховых компаний — коммерческое страхование, для проведения страхования страховой компании необходима лицензия от органа государственного страхового надзора.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
100 ракет Brimstone. Британия поставила Украине ракеты "воздух-земля" для F-16?

В ноябре 2022 года Великобритания уже передала украинской стороне ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением и увеличенной дальностью.

Лондон обещает Киеву 100 ракет Brimstone "воздух-земля" для F-16
Как привести в порядок почву после помидоров
Спасаем почву после томатов: эффективное обеззараживание своими руками
Рекордсмен скорости МиГ-31. На российском истребителе-перехватчике в ближний космос
Зола спасет гладиолусы: узнайте, как использовать этот простой метод
SMR: миллионеры экстренно готовят бункеры на случай ядерной войны Олег Володин Сводка с фронта: потери ВСУ за сутки составили 1965 солдат, в Угледаре враг находится уже в окружении Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Ошибка садоводов: когда обрезка гортензии может привести к гибели растения
Эксперт объяснил, почему Hyundai Tucson — выгодное решение за 1,9 млн рублей
Оригинальный домашний кетчуп из кабачков: шикарная подлива к мясу, картошке или макаронам
Оригинальный домашний кетчуп из кабачков: шикарная подлива к мясу, картошке или макаронам
Последние материалы
Анонсировано наблюдение планет-гигантов в октябрьском небе
Исследование: утренние прогулки под солнцем улучшают ночной сон
Лера Кудрявцева показала кадры со взрослым сыном от первого брака: сынуля приехал
Продюсер Киселёв о разводе певца Шамана: у него любовь с администрацией президента
Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США
Как правильно оформить мелкое ДТП, чтобы не стать жертвой мошенников
Путин в годовщину присоединения Донбасса и Новороссии к России сделал заявление о СВО
Скрим-туризм в США набирает популярность
Незаметные источники пыли в вашем доме: почему важно регулярно чистить все укромные места
Как правильно подкармливать плодовые деревья осенью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.