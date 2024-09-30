Как мелкие аварии превращаются в большие проблемы

Как правильно оформить мелкое ДТП, чтобы не стать жертвой мошенников

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Небольшие ДТП с незначительными повреждениями часто не воспринимаются автовладельцами всерьез. Многие предпочитают решать вопрос на месте, не дожидаясь представителей ГАИ. Однако такой подход может привести к множеству проблем, о которых предупредил представитель ГАИ. Он рассказал, какие схемы используют мошенники, чтобы выманить деньги, даже если они сами виноваты в аварии.

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Например, если участники ДТП решили договориться на месте, и виновник выплатил пострадавшему определенную сумму, они могут разъехаться без оформления происшествия. Однако именно эту схему используют мошенники. После выплаты компенсации, виновник обращается в ГАИ и заявляет, что пострадавший покинул место ДТП. В результате, последний может быть лишен прав на срок от одного до полутора лет, а сам мошенник, в свою очередь, может обратиться в страховую компанию за возмещением ущерба.

Проблемы также возникают, если пострадавший решит позже обратиться в страховую компанию за выплатой. В этом случае, при обращении в ГАИ, он также рискует быть наказан за оставление места ДТП. Кроме того, всегда есть риск того, что визуальная оценка повреждений окажется неточной, и в автосервисе может выясниться, что повреждения более серьезные, чем казалось, что приведет к требованию максимальной компенсации.

Эксперт советует, что в подобных ситуациях обязательно нужно составлять расписку, в которой обе стороны указывают, что не имеют претензий друг к другу. Это позволит избежать дальнейших проблем.

Уточнения

Страховая компания — исторически определённая общественная форма функционирования страхового фонда, представляет собой обособленную структуру, осуществляющую заключение договоров страхования и их обслуживание.

Сфера деятельности страховых компаний — коммерческое страхование, для проведения страхования страховой компании необходима лицензия от органа государственного страхового надзора.



