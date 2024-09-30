Почему важно правильно установить видеорегистратор в машине

Как правильно установить видеорегистратор, чтобы не получить штраф

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Видеорегистратор стал неотъемлемым устройством в автомобиле, помогая фиксировать нарушения и предоставлять доказательства в случае ДТП. Однако неправильное его размещение может привести к штрафу в размере 500 рублей. Представитель ГАИ в интервью рассказал, в каких случаях можно избежать наказания.

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Устройство не должно ограничивать обзор водителя. Согласно последним изменениям в правилах дорожного движения, за это предусмотрен штраф. Устанавливать видеорегистратор на приборной панели также не рекомендуется, так как он может помешать срабатыванию подушки безопасности. Некоторые водители закрепляют его на потолке, но в этом случае велик риск падения устройства и его повреждения. Размещение в нижней части автомобиля неэффективно, поэтому лучшим вариантом остаётся лобовое стекло.

Установка на лобовом стекле не запрещена, но важно выбрать правильное место. Видеорегистратор должен охватывать как можно большую часть обзора спереди, фиксируя всё пространство перед капотом с обеих сторон автомобиля. Оптимальное место для установки — это область за зеркалом заднего вида. В таком положении устройство не помешает работе систем безопасности и не ухудшит видимость для водителя.

Уточнения

Видеорегистратор (англ. Digital Video Recorder, DVR, цифровой видеорегистратор) — устройство, предназначенное для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации.



