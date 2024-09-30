Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что нужно сделать после возвращения питомца с дачи
Россия значительно увеличит финансирование образования к 2027 году
Дерматолог назвала главный витамин для косметологии
Эти удобрения считаются лучшими для внесения осенью
Виктория Бекхэм: секреты невидимого контурирования для молодости
Как навести порядок на кухне раз и навсегда: 4 простых совета
Использование ручного тормоза: что нужно знать
Более 300 пассажиров застряли в аэропорту Новосибирска по вине авиакомпаний
Шокирующая правда о газовых баллонах в доме: не запрещены

Верховный суд может отменить лишение прав из-за ошибок в процессе

Как ошибки в протоколе могут вернуть ваши права
1:51
Авто

За такие правонарушения, как выезд на встречную полосу или вождение в состоянии алкогольного опьянения, водителю грозит лишение прав на срок от одного до полутора лет. Однако в некоторых случаях, когда при вынесении решения допущены нарушения законодательства, есть возможность избежать потери водительского удостоверения. Об этом рассказал опытный автоюрист в интервью.

Часто суды первой инстанции принимают решения о лишении прав без тщательного рассмотрения деталей дела, но такие постановления можно обжаловать в Верховном суде РФ. Юрист отметил, что процессуальные ошибки, допущенные как полицейскими, так и медицинскими работниками, дают основание для пересмотра дела.

Иногда речь идет не просто об ошибках, а о намеренных подлогах. Например, если инспектор вносит изменения в протокол или заменяет его новым во время рассмотрения дела, это делает обжалование решения более вероятным. Также нарушение процедуры может стать основанием для отмены решения, например, если водителя отправили на медосвидетельствование без предварительной проверки на месте.

В медицинских учреждениях также могут быть допущены нарушения — например, если взяли только одну пробу вместо положенных двух. Это уже серьезный повод для пересмотра дела. Кроме того, важно учитывать установленную допустимую погрешность в 0,16 промилле, а все измерения должны проводиться одним и тем же прибором. Даже незначительные ошибки в документах, такие как указание содержания алкоголя в промилле вместо миллиграммов на литр, отсутствие даты или сведений о квалификации врача, могут стать причиной отмены постановления.

Уточнения

Апелля́ция (от лат. appellatio — обращение) в юриспруденции — процедура по проверке не вступивших в законную силу судебных актов вышестоящим судом, определённая процессуальным законодательством. В предусмотренных законом случаях также может проводиться в отношении вступивших в законную силу решений.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
100 ракет Brimstone. Британия поставила Украине ракеты "воздух-земля" для F-16?

В ноябре 2022 года Великобритания уже передала украинской стороне ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением и увеличенной дальностью.

Лондон обещает Киеву 100 ракет Brimstone "воздух-земля" для F-16
Как привести в порядок почву после помидоров
Спасаем почву после томатов: эффективное обеззараживание своими руками
Рекордсмен скорости МиГ-31. На российском истребителе-перехватчике в ближний космос
Ошибка садоводов: когда обрезка гортензии может привести к гибели растения
SMR: миллионеры экстренно готовят бункеры на случай ядерной войны Олег Володин Сводка с фронта: потери ВСУ за сутки составили 1965 солдат, в Угледаре враг находится уже в окружении Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Зола спасет гладиолусы: узнайте, как использовать этот простой метод
Эксперт объяснил, почему Hyundai Tucson — выгодное решение за 1,9 млн рублей
Оригинальный домашний кетчуп из кабачков: шикарная подлива к мясу, картошке или макаронам
Оригинальный домашний кетчуп из кабачков: шикарная подлива к мясу, картошке или макаронам
Последние материалы
Шокирующая правда о газовых баллонах в доме: не запрещены
В Кремле ответили на новости о закупках Ираном товаров из России
Вера Брежнева извинилась перед поклонниками за сорванный концерт
Сергей Жуков трогательно поздравил сына с днём рождения: наш директор завода
Синнера разочаровала апелляция WADA по его допинг-делу
Доктор Мясников предупредил об осенней аллергии
Как правильно установить видеорегистратор, чтобы не получить штраф
Мария Кожевникова вышла в свет с огромным животом: пятая беременность
Ходьба как секрет стройной фигуры: простые советы
Как ухаживать за розами осенью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.