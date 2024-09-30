Когда ручной тормоз может навредить автомобилю

Использование ручного тормоза: что нужно знать

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Ручной тормоз помогает фиксировать автомобиль на месте во время стоянки, предотвращая его откат, что особенно важно на наклонных поверхностях. Однако, как рассказал эксперт, в некоторых ситуациях использование ручного тормоза может нанести вред автомобилю, а в отдельных случаях даже стать причиной серьёзной аварии из-за износа деталей.

Фото: Wikipedia by Ballista, CC BY-SA 3.0

Эксперт пояснил, что ручной тормоз не следует использовать при остановке на ровной поверхности — вместо этого лучше переключиться на парковочный режим. Частое применение "ручника" в таких условиях ускоряет износ элементов тормозной системы. Также не рекомендуется использовать его при длительных стоянках на сильном морозе, так как тормозные колодки могут замёрзнуть и "прилипнуть" к другим частям системы, что сделает невозможным снятие автомобиля с тормоза.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что использование ручного тормоза во время движения запрещено. Если его задействовать, колёса могут заблокироваться, что приведёт к потере устойчивости автомобиля. Также не стоит применять "ручник" вместо основных тормозов при их неисправности — он не обеспечивает нужной мощности торможения, что ведёт к дополнительному износу деталей.

Активное и неуместное использование ручного тормоза может привести к преждевременному выходу из строя элементов тормозной системы, что делает управление автомобилем опасным.

Уточнения

Стоя́ночный то́рмоз — часть тормозной системы, предназначенная для удержания транспортного средства в неподвижном состоянии относительно опорной поверхности.

Стояночный тормоз предназначен для затормаживания автомобиля, трактора, комбайна на стоянках и удержания его на уклонах.



