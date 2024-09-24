Как изменились цены с начала 2024 года на автомобили марки Lada

110 km. ru провел анализ данных по средним ценам на пять популярных моделей Lada с января 2024 года.
Новые седаны Lada Vesta NG сейчас стоят от 1,24 млн рублей за комплектацию Comfort, но фактически их нельзя найти у дилеров, так как доступны машины за 1,51 млн рублей. Цены на трехлетние автомобили поднялись на 18%.
Lada Granta в базовой версии Standart стоит 699 900 рублей, однако наличие таких машин у дилеров ограничено. Самый доступный вариант на сайте Lada — седан в комплектации Classic'24 за 931 тысячу рублей. Цены на трехлетние модели поднялись на 4% и составляют сейчас 919 тысяч рублей.
Lada Largus стоит сейчас 1,55 млн рублей, почти равнозначно с новыми автомобилями. Цены на эту модель поднялись на 18% с начала 2024 года. Вначале года средняя цена была 1,23 млн рублей.
Цены на трехлетние Lada Niva остаются относительно стабильными, составляя 968 тысяч рублей в январе и 965 тысяч рублей в сентябре.
Самые дорогие Lada Niva Travel можно найти в Ростове-на-Дону, где они стоят в среднем 1,27 млн рублей. Самые низкие цены зафиксированы в Самаре (1,07 млн рублей), Казани (1,09 млн рублей) и Москве (1,11 млн рублей).
LADA («Ла́да») — советская и российская марка автомобилей, производимых АО «АвтоВАЗ». Ранее использовалась только для автомобилей, поставлявшихся на экспорт, а для внутреннего рынка автомобили производились под маркой «Жигули».
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