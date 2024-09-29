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Почему стучит двигатель и чем это грозит вашему авто

Важные признаки неисправностей в двигателе
1:36
Авто

Стук в двигателе — серьезный сигнал о возможных неисправностях, которые требуют незамедлительного решения. Об этом рассказал директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий.

Важные признаки неисправностей в двигателе
Фото: freepik.com by peoplecreations, PDM

Он выделил одну из самых опасных причин — это износ подшипников (вкладышей) коленчатого вала. Такая поломка вызывает увеличение зазора между коленвалом и шатуном, что сопровождается стуком. В дальнейшем это может привести к разрушению коленвала и поломке двигателя.

Стрельбицкий также отметил, что стук может быть следствием износа поршней, колец или стенок цилиндров. Это проявляется в снижении компрессии, увеличении расхода масла и значительном падении мощности двигателя. Игнорирование этих признаков грозит серьезными повреждениями механизмов.

Еще одной причиной может стать неправильный зазор клапанов. Если расстояние между клапаном и толкателем больше нормы, это провоцирует быстрый износ и может привести к серьезным последствиям.

Кроме того, двигатель может стучать из-за проблем с системой зажигания или питания. Некачественное топливо вызывает детонацию, которая проявляется характерным стуком и указывает на более глубокие неисправности.

Также Вадим Стрельбицкий подчеркнул, что недостаток масла или плохая его циркуляция вызывает трение внутри двигателя, что приводит к появлению стука. Чаще всего это уже свидетельствует о серьезной поломке агрегата.

Уточнения

Подши́пник (от «под шип») — сборочный узел, являющийся частью опоры или упора и поддерживающий вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жёсткостью. Фиксирует положение в пространстве, обеспечивает вращение, качение с наименьшим сопротивлением, воспринимает и передаёт нагрузку от подвижного узла на другие части конструкции.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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