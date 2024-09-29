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Наказание для автоподставщиков: как новая статья УК изменит правила

Госдума рассматривает законопроект против автоподставщиков
3:15
Авто

Для борьбы с мошенниками, устраивающими аварии ради финансовой выгоды, депутаты подготовили поправки в Уголовный кодекс. Новая статья предполагает наказание от 4 до 7 лет лишения свободы за преднамеренное создание ДТП с целью вымогательства.

Госдума рассматривает законопроект против автоподставщиков
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Автоподставщики, начавшие свою "деятельность" в 90-е годы, не исчезли с дорог, несмотря на введение ОСАГО. Более того, они изменили тактику: теперь их главной целью стали страховые компании, с которых они требуют крупные компенсации, иногда достигающие десятков миллионов рублей.

Чтобы прекратить эту практику, группа депутатов предложила отдельную статью, предусматривающую до 4 лет лишения свободы и штраф до 300 тысяч рублей за создание аварийной ситуации с целью вымогательства. В случае, если преступление совершено группой лиц, срок лишения свободы может составить до 7 лет.

Как сообщил , глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, число автоподстав на дорогах растет. Мошенники инсценируют ДТП, а затем вымогают деньги у пострадавших. Даже когда их разоблачают, дела ведутся по общим статьям о мошенничестве, хотя их действия часто включают угрозы и нарушение ПДД.

Депутат отметил, что выделение автоподстав в отдельную категорию преступлений поможет более эффективно наказывать виновных. Законопроект уже передан в правительство для рассмотрения.

Мнения экспертов разделились. Адвокат Лев Воропаев считает, что законопроект может быть принят, так как в контексте смягчения законодательства осужденным редко дают максимальные сроки, а новая статья вводит четкие рамки. Однако Сергей Радько, другой адвокат, полагает, что поправки могут уменьшить ответственность для мошенников. По статье о мошенничестве наказание может достигать 10 лет лишения свободы, если сумма ущерба превышает миллион рублей, тогда как ремонт автомобиля часто стоит больше этой суммы.

Также возникают трудности с доказательством умышленности создания аварийной ситуации. Сложно доказать, что водитель "подставился" специально, если он формально соблюдал ПДД. Эти нюансы усложняют процесс правового регулирования подобных случаев.

Сергей Ефремов, вице-президент Всероссийского союза страховщиков, подтвердил, что количество подставных ДТП действительно велико, однако отметил, что существующие статьи УК уже позволяют квалифицировать такие преступления. Например, если авария была организована ради получения страховой выплаты, это подпадает под статью о страховом мошенничестве. В случаях, когда страховой полис отсутствует и деньги вымогают напрямую, преступление квалифицируется как вымогательство.

Таким образом, введение новой статьи может помочь в борьбе с автоподставами, но вопрос её эффективности в условиях существующего законодательства остается открытым.

Уточнения

Страхова́ние — отношения между страхователем и страховщиком по защите имущественных интересов физических и юридических лиц (страхователей) при наступлении определённых событий (страховых случаев) за счёт денежных фондов (страховых фондов), формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховой премии).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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