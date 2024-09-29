Удалённый запуск двигателя: полезное удобство или опасная роскошь

Почему второй ключ может стать проблемой при удалённом запуске

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Удалённый запуск двигателя предоставляет автовладельцам возможность дольше оставаться в тепле в осенние и зимние месяцы. К тому же, отправляться в поездку в уже прогретом салоне автомобиля — это ощутимый плюс. Однако этот комфорт имеет и свои недостатки, о которых предупредил представитель ГАИ. Одним из главных минусов является риск угона автомобиля.

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Системы удалённого запуска двигателя можно разделить на два типа. Первый тип позволяет запустить двигатель с помощью брелка или смартфона. Второй тип предназначен для программирования времени запуска двигателя или поддержания определённого температурного режима.

Многие автовладельцы думают, что такой запуск ничем не отличается от стандартного запуска с ключа, однако это не совсем так. Например, при удалённом запуске есть риск, что двигатель может работать без достаточного уровня масла, что может привести к поломке. Если бы владелец запускал двигатель вручную, он бы сразу заметил проблему по индикаторам на приборной панели.

Ещё один нюанс — при установке таких систем зачастую в автомобиль кладут второй ключ. Это привлекает злоумышленников, которые могут перехватить сигнал с помощью специальных устройств, открыть машину, взломать замок зажигания и запустить двигатель. А если автомобиль будет украден, при обращении в страховую компанию могут возникнуть сложности, так как потребуется предоставить оба ключа. Поэтому при установке системы рекомендуется заказывать дополнительный ключ у официального дилера.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка (нем. Motor — «двигатель», от лат. mōtor — «приводящий в движение») и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.



