Эксперт объяснил, почему Hyundai Tucson — выгодное решение за 1,9 млн рублей

Если ваш бюджет ограничен 1,9 млн рублей и вы ищете надёжный среднеразмерный кроссовер с пробегом до 150 тыс. км и возрастом 5-10 лет, то стоит присмотреться к Hyundai Tucson третьего поколения, как советует автоэксперт Сергей Зиновьев.
Этот автомобиль продавался в России одновременно с Kia Sportage четвёртого поколения. В сущности, это те же модели с небольшими отличиями в дизайне и габаритах. Однако на вторичном рынке Sportage часто стоит немного дороже, хотя основные характеристики автомобилей остаются идентичными.
Зиновьев подчеркивает, что за 1,9 млн рублей можно найти Tucson в возрасте 6-9 лет с пробегом от 100 до 150 тыс. км. Также за эти деньги доступны модели с полным приводом, но с большим пробегом. Версии с 1.6-литровым турбомотором и роботизированной коробкой передач стоят дороже, хотя они и не самые надёжные.
На практике вполне можно обойтись без этих более дорогих модификаций, поскольку 2.0-литровый атмосферный двигатель G4NA мощностью 150 л. с. идёт в сочетании как с механической, так и с автоматической коробкой передач и доступен с разными типами привода. Такой мотор без серьёзных поломок может пройти более 250 тыс. км.
Серьёзной коррозии у Hyundai Tucson этого возраста быть не должно. При этом, слабые места модели — ходовая часть и рулевая рейка, но если ездить по хорошим дорогам, эти узлы прослужат долго, отмечает эксперт.
Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.
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