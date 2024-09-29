Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ток-шоу "Пусть говорят" вернётся на экраны: кто станет ведущим программы
Эксперт дала советы по путешествиям с животными
Квартиру Татьяны Васильевой залило кипятком: всё искрится
Эксперт Мордовец: как защитить деревья зимой с помощью побелки
Мать Елизаветы Боярской призналась, почему переживает за свою дочь
В России улучшили способ хранения донорской крови
Михаил Ефремов просил отправить его в зону СВО танкистом: что пошло не так
Рекомендации по уходу за волосами в холодный период
Ежедневная уборка за 20 минут: простой способ поддерживать чистоту в доме

Эксперт объяснил, почему Hyundai Tucson — выгодное решение за 1,9 млн рублей

Полный привод или турбомотор: что выбрать в Hyundai Tucson
1:49
Авто

Если ваш бюджет ограничен 1,9 млн рублей и вы ищете надёжный среднеразмерный кроссовер с пробегом до 150 тыс. км и возрастом 5-10 лет, то стоит присмотреться к Hyundai Tucson третьего поколения, как советует автоэксперт Сергей Зиновьев.

Полный привод или турбомотор: что выбрать в Hyundai Tucson
Фото: Wikipedia by Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

Этот автомобиль продавался в России одновременно с Kia Sportage четвёртого поколения. В сущности, это те же модели с небольшими отличиями в дизайне и габаритах. Однако на вторичном рынке Sportage часто стоит немного дороже, хотя основные характеристики автомобилей остаются идентичными.

Зиновьев подчеркивает, что за 1,9 млн рублей можно найти Tucson в возрасте 6-9 лет с пробегом от 100 до 150 тыс. км. Также за эти деньги доступны модели с полным приводом, но с большим пробегом. Версии с 1.6-литровым турбомотором и роботизированной коробкой передач стоят дороже, хотя они и не самые надёжные.

На практике вполне можно обойтись без этих более дорогих модификаций, поскольку 2.0-литровый атмосферный двигатель G4NA мощностью 150 л. с. идёт в сочетании как с механической, так и с автоматической коробкой передач и доступен с разными типами привода. Такой мотор без серьёзных поломок может пройти более 250 тыс. км.

Серьёзной коррозии у Hyundai Tucson этого возраста быть не должно. При этом, слабые места модели — ходовая часть и рулевая рейка, но если ездить по хорошим дорогам, эти узлы прослужат долго, отмечает эксперт.

Уточнения

Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Секрет идеальной манной каши: правильные пропорции

Чтобы сварить идеальную манную кашу без комочков, просто засыпайте манку тонкой струйкой в горячее молоко и соблюдайте правильные пропорции.

Как правильно варить манную кашу: пропорции и советы
Эксперт Паркер: секреты посадки бархатцев с помидорами
Как бархатцы могут спасти ваш урожай помидоров: природное решение
Хотите укрепить иммунитет: чай из веточек с вашего участка заменит витамины
Рассказываем как определить, какой бензин нужен вашей машине
Пока главком ВСУ Сырский прячется на даче, в Курской области уничтожается армия Украины Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Израиль пошёл ва-банк и выиграл. Почему Россия так не может?
Как рулоны туалетной бумаги могут спасти ваш сад: неожиданные лайфхаки
Два простых способа вернуть блеск ванне: советы от опытных хозяек
Два простых способа вернуть блеск ванне: советы от опытных хозяек
Последние материалы
Эксперт Мордовец: как защитить деревья зимой с помощью побелки
Мать Елизаветы Боярской призналась, почему переживает за свою дочь
В России улучшили способ хранения донорской крови
Михаил Ефремов просил отправить его в зону СВО танкистом: что пошло не так
Рекомендации по уходу за волосами в холодный период
Ежедневная уборка за 20 минут: простой способ поддерживать чистоту в доме
Великобритания прощается с углём: последняя электростанция закрывается
Лев Лещенко раскрыл секрет, как им удалось прожить с женой 46 лет в счастливом браке
Российский союз туриндустрии сообщил о росте популярности осенних туров в Белоруссию
Блогерша Ида Галич поймала букет невесты и намекнула на скорую свадьбу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.