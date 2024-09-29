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Hyundai Creta переименован в Solaris HC: что изменилось за три года

Как изменились цены на Hyundai Creta за последние три года
1:14
Авто

Автоэксперты проанализировали, как изменилась стоимость популярного в России кроссовера Hyundai Creta за последние три года.

Как изменились цены на Hyundai Creta за последние три года
Фото: Wikipedia by NaBUru38, CC BY-SA 4.0

В осенний период 2021 года Hyundai Creta стал самым продаваемым кроссовером. Тогда производство модели было налажено на заводе в Санкт-Петербурге. Покупателям предлагались два варианта атмосферных двигателей: 1,6 литра (123 л. с.) и 2,0 литра (149 л. с.). Автомобиль был доступен с передним или полным приводом, а его стартовая цена три года назад начиналась с 1 млн 239 тыс. рублей.

На сегодняшний день модель снова выпускается в Санкт-Петербурге, но теперь завод принадлежит компании "Автомобильный завод АГР", а сам кроссовер получил новое название — Solaris HC. Стоимость модели также значительно возросла: минимальная цена теперь составляет 2 млн 597 тыс. рублей. Однако, по сути, автомобиль не претерпел серьёзных изменений и остаётся аналогом своего корейского оригинала.

Уточнения

Hyundai Creta (также известен как Hyundai ix25 и Hyundai Cantus) — мини-кроссовер, запущенный в производство компанией Hyundai в июне 2014 года. В Индии продажи начались 21 июля 2015 года. Концепт автомобиля был представлен в апреле 2014 года. Для России Creta была представлена на Московском автосалоне 2016.
Модель основана на платформе Hyundai i20. ix25 должен стать глобальной моделью. Имеет комплектации Base, S, S +, SX, SX +, SX (O).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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