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Как подготовить машину к холодам: советы от Яна Хайцеэра

Какие элементы автомобиля проверить перед осенними холодами
1:09
Авто

С наступлением осеннего сезона водителям следует особое внимание уделить состоянию автомобиля. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, какие элементы машины требуют проверки перед холодами.

Какие элементы автомобиля проверить перед осенними холодами
Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

Он отметил, что после летних поездок, особенно если водители заправлялись на ненадёжных АЗС, важно проверить топливный фильтр. В фильтре могла скопиться вода или парафин, что при понижении температуры может помешать запуску двигателя.

Осенью, когда увеличивается количество осадков, необходимо проверить работу дворников и их резинки, а также убедиться в исправности механизмов, приводящих их в движение. Хайцеэр также напомнил, что стоит заранее позаботиться о замене жидкости для стеклоочистителя. До середины осени можно использовать летнюю жидкость, но при снижении температуры до 10 градусов уже необходимо заливать "незамерзайку".

Кроме того, эксперт советует проверить аккумуляторную батарею и очистить радиатор от загрязнений, таких как тополиный пух.

Уточнения

Стеклоочиститель (также «дворники») — это устройство, используемое для удаления капель дождя (влаги) и грязи с ветрового стекла автомобиля. Все легковые и грузовые автомобили, автобусы, трамваи, троллейбусы, электробусы, поезда, самолёты и корабли оснащены стеклоочистителями, это нормативное требование.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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