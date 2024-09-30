Как подготовить машину к холодам: советы от Яна Хайцеэра

С наступлением осеннего сезона водителям следует особое внимание уделить состоянию автомобиля. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, какие элементы машины требуют проверки перед холодами.
Он отметил, что после летних поездок, особенно если водители заправлялись на ненадёжных АЗС, важно проверить топливный фильтр. В фильтре могла скопиться вода или парафин, что при понижении температуры может помешать запуску двигателя.
Осенью, когда увеличивается количество осадков, необходимо проверить работу дворников и их резинки, а также убедиться в исправности механизмов, приводящих их в движение. Хайцеэр также напомнил, что стоит заранее позаботиться о замене жидкости для стеклоочистителя. До середины осени можно использовать летнюю жидкость, но при снижении температуры до 10 градусов уже необходимо заливать "незамерзайку".
Кроме того, эксперт советует проверить аккумуляторную батарею и очистить радиатор от загрязнений, таких как тополиный пух.
Стеклоочиститель (также «дворники») — это устройство, используемое для удаления капель дождя (влаги) и грязи с ветрового стекла автомобиля. Все легковые и грузовые автомобили, автобусы, трамваи, троллейбусы, электробусы, поезда, самолёты и корабли оснащены стеклоочистителями, это нормативное требование.
В ноябре 2022 года Великобритания уже передала украинской стороне ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением и увеличенной дальностью.