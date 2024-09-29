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Как подготовить автомобиль к осенним опасностям: советы для водителей

Что проверить в автомобиле перед осенними холодами
2:35
Авто

С приходом холодов и первого снега начинается менее комфортный сезон для водителей, требующий адаптации стиля вождения. Впереди ожидают предварительный прогрев двигателя, загрязнённые стёкла, ранние сумерки и ухудшенная видимость. Важно знать, как правильно подготовить автомобиль и как вести себя на дороге в этот период, напоминает "Российская газета".

Что проверить в автомобиле перед осенними холодами
Фото: flickr.com by Smallman12q, CC BY 2.0

Основные опасности осени

Осень приносит дожди, туманы и заморозки. Первые капли дождя создают скользкую плёнку на дороге, что может ухудшить сцепление с покрытием. Особенно осторожно нужно вести себя на поворотах, так как даже небольшой участок может стать причиной аварии. Листья, лежащие на дороге, также могут быть скользкими, особенно на загородных трассах.

Неровности и ямы на дорогах могут скрываться под лужами, а резкие дожди часто создают временные "водные преграды". Лужи лучше объезжать, но если это невозможно, следует проезжать их медленно и аккуратно тормозить после выхода на сухую дорогу.

Осенью темнеет всё раньше, поэтому проверьте работу омывателя, дворников и фар. Для дальних поездок выбирайте освещённые маршруты и не забывайте включать фары. В условиях тумана полезны противотуманные фары, которые улучшают видимость и делают вас заметнее для других участников движения.

Дистанция и осторожность

Осень — опасный сезон для вождения. Плохая видимость и туман способствуют росту ДТП. В первой половине 2024 года в России произошло более 56 тысяч аварий. Важно помнить, что тормозной путь на скользких дорогах увеличивается, поэтому сохраняйте безопасную дистанцию.

Пешеходы и их безопасность

С увеличением числа пешеходов осенью требуется повышенное внимание, особенно на пешеходных переходах. Многие пешеходы не используют светоотражающие элементы и могут нарушать правила дорожного движения. Соблюдайте скорость и будьте готовы к резким манёврам, чтобы предотвратить аварии.

Подготовка автомобиля

Перед осенне-зимним сезоном необходимо проверить техническое состояние автомобиля: тормозную систему, аккумулятор, шины и дворники. Убедитесь, что все элементы работают исправно, чтобы обеспечить безопасность на дорогах в холодное время года.

Уточнения

Аквапланирование — это возникновение гидродинамического клина в пятне контакта шины — то есть полная или частичная потеря сцепления, вызванная присутствием водяного слоя, отделяющего шины движущегося транспортного средства от дорожной поверхности. При этом транспортное средство практически неуправляемо. Возникает, когда скорость достигает критического значения, при котором колесо не успевает удалять воду из пятна контакта. Чем больше водная плёнка на поверхности дороги и меньше остаточная глубина протектора шины, тем выше риск аквапланирования.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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